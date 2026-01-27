Волонтерка Анастасія Крот отримала ліки, турнікети, термобілизну, шкарпетки від одеських благодійників

Пані Анастасія, відома в громаді волонтерка, так зраділа цій підтримці, що аж затанцювала. Бо все, що надійшло із сонячної Пальміри, мало неоціненне значення – і дорогі антибіотики, і жарознижувальне, противірусне, вітаміни, одяг. Все, як вона зазначила, дуже необхідне у наш час українським захисникам.
а словами цієї активної волонтерки, днями також вона і її команда передали 119 бригаді, на прикордоння, газові обігрівачі, грілки, хімічні розігріваючі, швидку їжу, окопні свічки тощо.
Збір допомоги продовжується. До речі, серед тих, хто
підставляє Анастасії Крот плечі, не лише одесити, а й харків`яни, жителі
багатьох сіл і міста нашої Сновщини.
Комментариев нет:
Отправить комментарий