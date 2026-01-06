Семеро кучинівських дітлахів зимові канікули проведуть в Італії

Цими днями група діточок з Кучинівки вирушає у чарівну майже місячну подорож до мальовничої Італії. Поїздка має охопити період новорічноріздвяних свят. Всі дорожні витрати в обидва кінці взяла на себе італійська сторона, як і усю програму перебування.
Супроводжує
подорожувальників одна із мам тих, кому пощастило побачити закордонний рай –
без війни, звуків сирен і гулу шахедів. По приїзду до міста Турін,
розташованого у підніжжя Альп, кучинівських дітей розберуть на проживання до
себе сім`ї благодійників, серед яких будуть вже знайомі і незнайомі. Зазвичай
їхнє ставлення до України, українських родин викликало безмірне захоплення й
величезну вдячність. Це і харчування, і екскурсії, і програма інших заходів,
які вони організовують, і подарунки, з якими проводжають, і увесь той
мікроклімат, який охоче створюють.
