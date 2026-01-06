вторник, 6 января 2026 г.

Семеро кучинівських дітлахів зимові канікули проведуть в Італії

 

Цими днями група діточок з Кучинівки вирушає у чарівну майже місячну подорож до мальовничої Італії. Поїздка має охопити період новорічно­різдвяних свят. Всі дорожні витрати в обидва кінці взяла на себе італійська сторона, як і усю програму перебування.

Супроводжує подорожувальників одна із мам тих, кому пощастило побачити закордонний рай – без війни, звуків сирен і гулу шахедів. По приїзду до міста Турін, розташованого у підніжжя Альп, кучинівських дітей розберуть на проживання до себе сім`ї благодійників, серед яких будуть вже знайомі і незнайомі. Зазвичай їхнє ставлення до України, українських родин викликало безмірне захоплення й величезну вдячність. Це і харчування, і екскурсії, і програма інших заходів, які вони організовують, і подарунки, з якими проводжають, і увесь той мікроклімат, який охоче створюють.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)