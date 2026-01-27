Соціальний автобус із Тихонович до Сновська у середу ледь доїхав. Від холоду застигала солярка

Про проблеми із рухом автотранспорту і складними дорогами (при таких пекучих морозах) газеті розказали пасажири і кермувальники автотранспортних засобів. Серед водіїв, приміром, були наведенні приклади, коли їхні «Жигулі», навіть «Ауді» не завелися – ні у неділю, ні наступними днями.
Журилися й
власниці продукції з «дядькового двору», які звикли реалізовувати сир, молочко
й сметанку на маленькому базарчику й поблизу пішоходного залізничного мосту.
При мінус 20210С вони не дійшли, не доїхали до своїх торгових
точок. Одна з них зазначила: «Повісила торби на руль, а руки взяли і до руля
примерзли. Позіхнула після цього – і додому, до грубки».
У середу
вранці ледь їхала бездоріжжям соціальна маршрутка з Тихонович до Сновська.
Пасажирів було багато, але автобус глушило – замерзала солярка. Однак, таксяк
всі доїхали.
Олена Компанець
