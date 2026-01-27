вторник, 27 января 2026 г.

Соціальний автобус із Тихонович до Сновська у середу ледь доїхав. Від холоду застигала солярка

 

Про проблеми із рухом автотранспорту і складними дорогами (при таких пекучих морозах) газеті розказали пасажири і кермувальники автотранспортних засобів. Серед водіїв, приміром, були наведенні приклади, коли їхні «Жигулі», навіть «Ауді» не завелися – ні у неділю, ні наступними днями.

Журилися й власниці продукції з «дядькового двору», які звикли реалізовувати сир, молочко й сметанку на маленькому базарчику й поблизу пішоходного залізничного мосту. При мінус 20­210С вони не дійшли, не доїхали до своїх торгових точок. Одна з них зазначила: «Повісила торби на руль, а руки взяли і до руля примерзли. Позіхнула після цього – і додому, до грубки».

У середу вранці ледь їхала бездоріжжям соціальна маршрутка з Тихонович до Сновська. Пасажирів було багато, але автобус глушило – замерзала солярка. Однак, так­сяк всі доїхали.

Олена Компанець

 

