Сертифікат на житло отримав наш земляк Андрій Петров

 

Нещодавно в Чернігові міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова та начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус урочисто вручили сертифікати на отримання житла ветеранам війни.

Серед них – Андрій Петров із Сновської громади. Народився в Рогізках, там закінчив школу. У 2019 році пішов на строкову службу. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. Боронив Чернігів, Донецьк, Запоріжжя. У 2024 році під Волновахою отримав поранення та ІІ групу інвалідності. Андрію виповнюється 25. Подарунку захисник, його сім`я ­ раді. Хоча попереду у них процедури оформлення документів, монетизація, підбір квартири чи будинку.

