Сертифікат на житло отримав наш земляк Андрій Петров

Нещодавно в Чернігові міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова та начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус урочисто вручили сертифікати на отримання житла ветеранам війни.
Серед них – Андрій Петров із Сновської громади. Народився
в Рогізках, там закінчив школу. У 2019 році пішов на строкову службу. З перших
днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. Боронив Чернігів,
Донецьк, Запоріжжя. У 2024 році під Волновахою отримав поранення та ІІ групу
інвалідності. Андрію виповнюється 25. Подарунку захисник, його сім`я раді.
Хоча попереду у них процедури оформлення документів, монетизація, підбір
квартири чи будинку.
Комментариев нет:
Отправить комментарий