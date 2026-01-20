вторник, 20 января 2026 г.

Нові розміри єдиного податку та військового збору

 

З 1 січня 2026 р. для фізичних осіб – підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.

Максимальний місячний розмір єдиного податку: ФОП 1 групи – 332,80 грн (не більше 10 % прожиткового мінімуму); ФОП 2 групи – 1 729,40 грн (не більше 20 % мінімальної зарплати).

 Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп – 864,70 грн (10 % мінімальної заробітної плати).

Розміри ставок залежать від соціальних показників, установлених на 2026 рік Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік»: прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 328 грн; мінімальна заробітна плата – 8 647 грн.

Саме від цих сум розраховуються ставки єдиного податку та розмір військового збору. Стандартна ставка для ФОП 3 групи – 1%.

 Єдиний податок. Згідно зі ст. 293 Податкового кодексу України ставки встановлюються: для 1 групи – у відсотках від прожиткового мінімуму; для 2 групи – у відсотках від мінімальної зарплати.

Фіксовані ставки податку встановлюють сільські, селищні та міські ради, залежно від виду господарської діяльності ФОП, з розрахунку на календарний місяць.

Підвищена ставка 15 % застосовується до доходів ФОП 1–3 груп у разі: перевищення граничного обсягу доходу (підпункти 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ); отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного у реєстрі платників єдиного податку; застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені ПКУ (глава 1 розділу XIV ПКУ); здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е­резидентів); провадження ФОП 1 або 2 груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи (підпункт 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ відповідно).

 Військовий збір. Для ФОП – платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у 2026 році ставка складає 10 % мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року. Строк сплати – щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)