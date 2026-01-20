Нові розміри єдиного податку та військового збору

З 1 січня 2026 р. для фізичних осіб – підприємців, які
працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри
ставок єдиного податку та військового збору.
Максимальний місячний розмір єдиного податку: ФОП 1 групи – 332,80 грн (не більше 10 % прожиткового мінімуму); ФОП 2 групи – 1 729,40 грн (не більше 20 % мінімальної зарплати).
Військовий збір для ФОП першої, другої та
четвертої груп – 864,70 грн (10 % мінімальної заробітної плати).
Розміри ставок залежать
від соціальних показників, установлених на 2026 рік Законом України «Про
Державний бюджет України на 2026 рік»: прожитковий мінімум для працездатних
осіб – 3 328 грн; мінімальна заробітна плата – 8 647 грн.
Саме від цих сум розраховуються ставки єдиного податку
та розмір військового збору. Стандартна ставка для ФОП 3 групи – 1%.
Єдиний податок. Згідно зі ст. 293 Податкового
кодексу України ставки встановлюються: для 1 групи – у відсотках від
прожиткового мінімуму; для 2 групи – у відсотках від мінімальної зарплати.
Фіксовані ставки податку встановлюють сільські,
селищні та міські ради, залежно від виду господарської діяльності ФОП, з
розрахунку на календарний місяць.
Підвищена ставка 15 % застосовується до доходів ФОП
1–3 груп у разі: перевищення граничного обсягу доходу (підпункти 1, 2 і 3 п.
291.4 ст. 291 ПКУ); отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного
у реєстрі платників єдиного податку; застосування іншого способу розрахунків,
ніж дозволені ПКУ (глава 1 розділу XIV ПКУ); здійснення заборонених для
спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої
групи – електронних резидентів (ерезидентів); провадження ФОП 1 або 2 груп
діяльності, не передбаченої для відповідної групи (підпункт 1 або 2 п. 291.4
ст. 291 ПКУ відповідно).
Військовий збір. Для ФОП – платників єдиного податку
першої, другої та четвертої груп у 2026 році ставка складає 10 % мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року. Строк
сплати – щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
