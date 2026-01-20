Горда бабуся…

Хлопці
потихеньку рухаються попід будинком, а попереду шкутильгає бабуся – божа
кульбабка. Микола каже водію Сергію:
Тільки не
сигналь їй, а то ще перелякаєш, борони Боже, до смерті, гріхи потім так і
посиплються на наші голови.
Сергій зуби зціпив – кому охота плентатися за пішоходом, проте товариша послухав. Однак кілька разів натискував на зчеплення і гучно газував.
А бабусі,
як-т кажуть, байдужісінько – нуль уваги. Стала вона лише біля того під`їзду, де
й хлопцям належно зупинитись.
Сергій
заглушив машину, підійшов до неї та й каже:
Бабусю, невже
не можна було вбік відійти? Невже не чули, що за Вами машина їде? І не страшно
було?
Ой-ой,
синочку! – відхилила край хустки від вуха літня жінка. – Вибачай, трохи
недочуваю. Кажи голосніше…
А потім,
розвернувшись, якось по-своєму оцінила ситуацію і мовила:
І оце ти
своїм куршивеньким «Жигульчиком» хотів мене, стару бабу, налякати? Та у сорок
першому році нашим селом так само, як оце ви сьогодні, німецький танк за мною
сунув. Так я і тоді з дороги не зійшла! Він мене ледве у спину не штовхав, а я
поволеньки йшла доти, доки мені потрібно було на свою вулицю звернути!
Щоправда, нім чури, гади, про щось, мов ті гусаки репані, голосно гелготіли,
свистіли і вельми реготали, мало не випадаючи із башти танка… Але нічого – я
своїм ніколи нікому не поступалась. Ні перед ким на коліна не падала. А тим
паче перед отими зайдами-блазнями… Гордовито мовила бабуся і насамкінець раптом
знітилась:
Ну, а за
сьогоднішній випадок, хлопчики, пробачте глуху тетерю… Що вам,молодим і
красивим, дорогою не поступилась… Буває!
Георгій ЛЕПНЮК
