вторник, 20 января 2026 г.

Наколядували воїнам більше 19 тисяч гривень

 

Під час різдвяного колядування небайдужі жителі села Тихоновичі зібрали 19 150 грн, які вже передано на придбання РЕБ для наших прикордонників. Це не просто кошти — це підтримка, віра й турбота про тих, хто щодня стоїть на захисті нашої держави.


Захід приніс результати завдяки Аллі Безбородій, Надії Білоус, Надії Мурасі, Вікторії Федосенко — організаторам і учасникам колядування, які подарували односельчанам святковий настрій та згуртували громаду навколо доброї й важливої справи.

До речі, до неї  долучилися донатами і відкритим серцем ще багато сільчан, гуртом підтримавши наших захисників.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)