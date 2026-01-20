Вячеслав Моложавий віддав своє життя за Україну

Сновська
громада отримала чергову сумну звістку про втрату свого Герояземляка, учасника
бойових дій, солдата МОЛОЖАВОГО Вячеслава Володимировича з с.Нові
Боровичі.
Народився
Вячеслав 17 вересня 1992 року в с. Нові Боровичі. У 2008 році закінчив
Новоборовицьку ЗОШ, у 2012 році – Лохвицький технологічний технікум
Полтавської державної аграрної академії. Працював на підприємстві ДП
«Укрспирт».
В 2020
році пішов на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України.
З 31 березня 2023 року був призваний на військову службу за мобілізацією
до Національної гвардії України.
Вячеслав
був мужнім воїном, відданим присязі, справжнім патріотом, який до
останнього подиху стояв на обороні своєї держави та вірним побратимом.
19 грудня
2025 року, під час виконання бойового завдання із стримування військової
агресії російської федерації проти України, солдат отримав тяжке поранення.
Рідні до
останнього вірили в його одужання і повернення додому. Але, на превеликий
на жаль, травми виявилися не сумісні з життям.
11 січня 2026 року серце захисника зупинилося назавжди…
Схиляємо
голови у скорботі перед пам’яттю нашого земляка. Нехай Господь прийме його
світлу душу у Царство Небесне, а рідним дарує силу, мужність і віру пережити
цей невимовний біль.
