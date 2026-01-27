Пенсії зміняться

Із 1 січня 2026 року мінімальну заробітну плату встановлено в розмірі 8 647 грн (до 1 січня – 8 000 грн). Зміна мінімальної заробітної плати є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсії непрацюючим особам, які досягли віку 65 років та мають повний страховий стаж (30 / 35 років для жінок / чоловіків відповідно): з 1 січня 2026 року цей розмір не може бути меншим за 3 458,80 грн – 40% мінімальної зарплати.
Збільшення розміру прожиткового
мінімуму, зокрема, для осіб, які втратили працездатність, з 2 361 грн до
2 595 грн є підставою для перерахунку з 1 січня мінімального та
максимального розмірів пенсійної виплати та складових пенсій, розміри яких
обчислюється, виходячи з прожиткового мінімуму (підвищень, надбавок, доплат
тощо). Для
непрацюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, розмір мінімальної
пенсії за віком зростає на 234 грн до 2 595 грн. А у тих непрацюючих
пенсіонерів, хто має страховий стаж більш як 30 / 35 (20 / 25) років та пенсії
яких більші мінімальних, перераховано доплату за понаднормовий стаж: за кожний
повний рік страхового стажу понад зазначений пенсія збільшується на 1% величини
2 595 грн.
