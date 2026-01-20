вторник, 20 января 2026 г.

У сяйві «Променя»

 

Не віриться, що «Промінь» живе у нашій сім`ї 80 років.

… Це сталося в далекому вересні 1946 року, коли наша сім`я переїхала в Щорс по місцю роботи батька. А вже в жовтні місяці газета була в нашому домі, бо не міг третій секретар тодішнього райкому партії бути без райони.

Спочатку це була «Щорсівська правда», а потім «Щорська правда», а далі «Промінь жовтня» і наостанок «Промінь». І дивно, що всі матеріали в газеті прочитувалися навіть від передової статті до підпису «Редактор…».

Після закінчення школи я працювала коректором п`ять років. Це був неймовірний редакційний колектив. Майстри своєї справи. Газета виходила двічі на тиждень. Набиралася газета вручну: буквочка до буквочки, комочка до комочки. Трому випуск газети затримувався частенько допізна.

Траплялися і курйози. Друкар не закріпив набрані сторінки в друкарській машині і включив її. Схаменувся – а половина газети сповзла на підлогу, розсипалася. Змішалися в статті. Це було десь біля десяти вечора. Тираж мав бути о восьмій ранку на пошті. Всі збіглися рятувати газету. Нарікань не було. Трішки з запізненням, але «районна» потрапила до своїх передплатників.

Ми легко дихнули, коли друкарня придбала «лінотип». Газету набирав один працівник, замінивши чотирьох набирачів. Тепер машина виливала рядки. Не боялися, що розсиплються літери.

Коли я вже не працювала в газеті, а навчалася в Києві, «Промінь» був зі мною. Привозила його в гуртожиток. Мої дівчата­однокурсниці залюбки зачитувались ним. І особливо «Літературною сторінкою». На все життя «Промінь» зі мною. Працюючи вчителем, була не тільки передплатником, а й друкувала матеріали з обміну досвіду в роботі.

«Промінь» завжди був поруч. Продовжуй, «Промінчику», й далі сяяти. Принось своїм читачам радість. Знаю, тобі зараз важко. Але я вірю, що ти витримаєш, а ми тобі допоможемо.

А.П.ДЕЙНЕКО

 

