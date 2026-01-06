Вручено ордени «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) родинам наших воїнів

У стінах
Чернігівської ОДА були передані посмертні нагороди родинам полеглих воїнів.
Серед них є й наші земляки. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)
нагороджено сержанта АНИЩЕНКА Віталія Михайловича та солдата НИКИТЕНКА Максима
Миколайовича.Також серед відзначених – загиблий енергетик Руслан Дейнега. Він
був поранений через удар російського дрона під час ліквідації аварійних
пошкоджень 10 жовтня цього року. Чоловік загинув, попри усі зусилля лікарів.
Посмертний орден «За мужність» ІІІ ступеня отримав його син. «За світло в
оселях сьогодні також ведеться складна битва. Шана нашим військовим,
енергетикам, рятувальникам, комунальникам і всім, хто щодня, ризикуючи своїм
життям, стоїть на варті», – сказав начальник ОВА В’ячеслав Чаус.
