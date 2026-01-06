Головний фінансовий документ області затверджено

Начальник Чернігівської ОВА В`ячеслав Чаус 25 грудня затвердив головний фінансовий документ області на 2026 рік. Доходи обласного бюджету, з урахуванням міжбюджетних трансфертів, визначені у сумі 2 мільярди 180,57 мільйона гривень. Це на понад 49,2 мільйона гривень більше, ніж було затверджено у бюджеті на 2025 рік.
Як ідеться у
повідомленні, основним бюджетоутворювальним джерелом надходжень загального
фонду обласного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага
якого становить 86,9%.
«Бюджет
складний. Майже 97% запланованих видатків – це переважно виплата заробітної
плати та оплата енергоносіїв, тобто захищені статті. На безпеку і оборону
передбачили понад 119 млн грн. Будуть додаткові кошти – їх також спрямуємо
на підсилення обороноздатності. Маючи обмежені ресурси, фінансуємо лише
найважливіше», – прокоментував В’ячеслав Чаус.
Зазначимо, що
наразі в обласному бюджеті на 2026 рік не враховано додаткову дотацію на освіту
та охорону здоров’я, оскільки на державному рівні не затверджений відповідний
розподіл між місцевими бюджетами України.
За сферами
найбільші видатки обласного бюджету розподілятимуться так: на освіту – 847
мільйонів гривень; на соціальний захист та соціальне забезпечення – майже
587,4 мільйона гривень; на культуру – близько 239,6 мільйона гривень;
на охорону здоров`я – майже 130,5 мільйона гривень; на фізичну культуру i
спорт – 99,6 мільйона гривень.
Комментариев нет:
Отправить комментарий