А давайте познайомимося! Для серйозних стосунків!

У Новому році представляємо нову рубрику. Позитивну! Можливо, ту, яка стане доленосною для когось із наших читачів, кому конче потрібно позбавитися самотності і розпочати інший, наповнений любов`ю відлік життя.
Її героєм
стає 70-річний новоборовлянин пан Андрій, у минулому працівник лісництва,
добрий, відповідальний, без шкідливих звичок. У нього в селі гарний
газифікований будинок, впорядкована земельна ділянка, у дворі - птиця, повний порядок, але не вистачає
пари, жіночки, з якою б удвох прводили час довгими зимовими вечорами, навесні –
хазяйнували у помешканні і на городику, а головне – розуміли, підтримували,
наснажували б одне одного теплом і увагою. Пан Андрій, як виявляється, готовий
бути своїй майбутній дружині надійною опорою. Стосунки, як складуться «пазли»,
він готовий оформити юридично. Є телефони, за якими можна звернутися і
поговорити: (095)5195897, (097)0302166.
У віковому
сенсі свою «жіночку» цей чоловік хоче мати таку: від 60 до 70 (можна з
хвостиком).
Словом, все
індивідуально.
Словом,
дорогі самотні жительки громади, спробуйте скористатися контактом.
Комментариев нет:
Отправить комментарий