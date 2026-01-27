вторник, 27 января 2026 г.

А давайте познайомимося! Для серйозних стосунків!

 

У Новому році представляємо нову рубрику. Позитивну! Можливо, ту, яка стане доленосною для когось із наших читачів, кому конче потрібно позбавитися самотності і розпочати інший, наповнений любов`ю відлік життя.

Її героєм стає 70-річний новоборовлянин пан Андрій, у минулому працівник лісництва, добрий, відповідальний, без шкідливих звичок. У нього в селі гарний газифікований будинок, впорядкована земельна ділянка, у дворі  - птиця, повний порядок, але не вистачає пари, жіночки, з якою б удвох прводили час довгими зимовими вечорами, навесні – хазяйнували у помешканні і на городику, а головне – розуміли, підтримували, наснажували б одне одного теплом і увагою. Пан Андрій, як виявляється, готовий бути своїй майбутній дружині надійною опорою. Стосунки, як складуться «пазли», він готовий оформити юридично. Є телефони, за якими можна звернутися і поговорити: (095)5195897, (097)0302166.

У віковому сенсі свою «жіночку» цей чоловік хоче мати таку: від 60 до 70 (можна з хвостиком).

Словом, все індивідуально.

Словом, дорогі самотні жительки громади, спробуйте скористатися контактом.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)