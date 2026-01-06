“3000 км Україною”: скільки людей вже подорожують безкоштовно

Понад 24 тисячі квитків оформили українці в рамках програми “3000 км Україною” від Укрзалізниці. А близько 300 тисяч українців активували програму в додатку для придбання залізничних квитків. Про це розповіла прем’єрміністр Юлія Свириденко. За її інформацією, програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій. Найпопулярніші напрямки: Київ — Конотоп, Київ — Миколаїв, Харків — Київ, Одеса — Дніпро, Дніпро — Львів.
Ініціатива
“3000 км Україною” працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових
регіонів від 5 грудня цього року. Вона дозволяє використовувати 3000 км поїздок
у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх Укрзалізниця пропонує у вагонах
плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті. Отримати можна до
чотирьох поїздок, сумарно на 3000 км. А використати їх потрібно до кінця 2026
року.
В Укрзалізниці запевняють, що цей список не остаточний. Надалі у періоди
низького попиту запропонують близько 250 000 місць на місяць. Мета — стимулювати подорожі тих українців,
для яких визначальним фактором під час
вибору квитка є ціна, а не час подорожі.
Оформити
безкоштовний квиток може кожен українець — на себе або ж на дітей. Діти від
5річного віку отримують власні “3000 км”. Варто врахувати, що програма покриє
лише сам проїзд. За постіль, чай, перевезення багажу чи тварин — доведеться
заплатити окремо.
Щоб
“придбати” квиток треба завантажити застосунок Укрзалізниці та верифікувати
акаунт через “Дію. Підпис”. Знайти позначку “3000” та натиснути “Взяти участь”.
Далі — обрати потяг із позначкою “3000”. Під час бронювання необхідна кількість
кілометрів автоматично спишеться із рахунку.
