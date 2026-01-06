вторник, 6 января 2026 г.

“3000 км Україною”: скільки людей вже подорожують безкоштовно

 

Понад 24 тисячі квитків оформили українці в рамках програми “3000 км Україною” від Укрзалізниці. А близько 300 тисяч українців активували програму в додатку для придбання залізничних квитків. Про це розповіла прем’єр­міністр Юлія Свириденко. За її інформацією, програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій. Найпопулярніші напрямки: Київ — Конотоп, Київ — Миколаїв, Харків — Київ, Одеса — Дніпро, Дніпро — Львів.

Ініціатива “3000 км Україною” працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів від 5 грудня цього року. Вона дозволяє використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх Укрзалізниця пропонує у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті. Отримати можна до чотирьох поїздок, сумарно на 3000 км. А використати їх потрібно до кінця 2026 року.

В Укрзалізниці запевняють, що цей список не остаточний. Надалі у періоди низького попиту запропонують близько 250 000 місць на місяць.  Мета — стимулювати подорожі тих українців, для яких визначальним фактором  під час вибору квитка є ціна, а не час подорожі.

Оформити безкоштовний квиток може кожен українець — на себе або ж на дітей. Діти від 5­річного віку отримують власні “3000 км”. Варто врахувати, що програма покриє лише сам проїзд. За постіль, чай, перевезення багажу чи тварин — доведеться заплатити окремо.

Щоб “придбати” квиток треба завантажити застосунок Укрзалізниці та верифікувати акаунт через “Дію. Підпис”. Знайти позначку “3000” та натиснути “Взяти участь”. Далі — обрати потяг із позначкою “3000”. Під час бронювання необхідна кількість кілометрів автоматично спишеться із рахунку. 

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)