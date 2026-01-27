А суть та сама

З 1 січня комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» перейменовано на «Центр надання соціальних послуг», директором якого є Світлана Хоменко. Відповідне рішення було прийнято 24 грудня 2025 р. на сесії Сновської міської ради.
До Центру надання соціальних послуг з початку поточного
року увійшло у підпорядкування відділення соціальної роботи (колишній Центр соціальних служб
Управління освіти), яке очолює Наталія Янчевська. Працівники відділення соціальної
роботи тепер приймають за адресою: м.Сновськ, вул.Героїв Чернігівщини,
26. Тел. 0(4654)21230.
