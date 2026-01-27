вторник, 27 января 2026 г.

А суть та сама

 

З 1 січня комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» перейменовано на  «Центр надання соціальних послуг», директором якого є Світлана Хоменко. Відповідне рішення було прийнято 24 грудня 2025 р. на сесії Сновської міської ради.

До Центру надання соціальних послуг з початку поточного року увійшло у підпорядкування  відділення  соціальної роботи (колишній Центр соціальних служб Управління освіти), яке очолює Наталія Янчевська.  Працівники відділення соціальної роботи тепер приймають за адресою: м.Сновськ,  вул.Героїв Чернігівщини, 26. Тел. 0(4654)2­12­30.

