Соціальний автобус до Тихонович люди таки вимолили

Після довгих (письмових і усних) звернень в усі можливі інстанції щодо поновлення соціального автобусного маршруту у напрямок прикордонного села Тихоновичі жителі цього та інших сіл нарешті отримали позитивний результат. Автобус поїхав до них і їздить кожної середи. Охочих дістатися до Сновська багато, навіть перебір. І це лише з числа тихоновичан, не кажучи про мешканців Іванівки, Софіївки, Тур`ї. Їм також нема чим їздити до міста, до них також ніщо ні дешеве, ні безоплатне зі сфери громадського обслуговування не їздить. Лише приватники і дороге таксі, тобто транспорт для заможних. А таких, на жаль, мало, одиниці.
Ще одна біда:
дороги! Розбиті вщент, з вибоїнами подекуди у людський зріст, тур`янського
напрямку шляхи викликають біль і сльози, є справжньою перепоною для організації
нормальної логістики дій.
Хтось скаже:
війна, не до ремонтів! Але воно й «не так», як уявити, приміром, ситуацію, коли
до хворого за лічені хвилини має домчати «швидка» або на гасіння пожежі –
пожежна!
Словом,
соціальний автобус у тихоновичан є, і вони вже їм користуються. Чи надовго?
Покаже життя і час, які нині особливо гарячі, зі щоденними обстрілами,
щоденними ризиками, гнітючою невідомістю.
Але давайте
усміхнемося, як це зробила активістка попередніх звернень у газету (про
автобус) Олена Герасько (на фото). У момент нашого діалогу вона
світилася від радості – що жива, що доїхала зі своїм нехитрим молочним крамом
на базарчик, що є покупці і надія на кращі зміни у новому році.
