Оформлення паспортів дорожчає

З 1 січня
2026 року ДП Поліграфічний комбінат «Україна» змінено вартість бланків окремих
біометричних документів.
У зв’язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі IDкартки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.
Паспорт
громадянина України (IDкартка) вперше – безкоштовно.
Паспорт
громадянина України (IDкартка) до 20 робочих днів 618 грн.
Паспорт громадянина
України (IDкартка) до 7 робочих днів 988 грн.
Паспорт
громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів 1147 грн.
Паспорт
громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів 1787 грн.
Посвідка на постійне проживання в Україні 1235 грн.
Посвідка на тимчасове проживання в Україні 1140 грн.
