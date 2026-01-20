вторник, 20 января 2026 г.

Оформлення паспортів дорожчає

 

З 1 січня 2026 року ДП Поліграфічний комбінат «Україна» змінено вартість бланків окремих біометричних документів.

У зв’язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID­картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Паспорт громадянина України (ID­картка) вперше – безкоштовно.

Паспорт громадянина України (ID­картка) до 20 робочих днів ­ 618 грн.

Паспорт громадянина України (ID­картка) до 7 робочих днів ­ 988 грн.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів ­ 1147 грн.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів ­ 1787 грн.

Посвідка на постійне проживання в Україні ­ 1235 грн.

Посвідка на тимчасове проживання в Україні ­ 1140 грн.

