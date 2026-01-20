Пожежі набирають обертів

2 січня в с.Буда Корюківської громади сталася пожежа в житловому будинку по вул. Лісова. Загоряння виникло у вечірній час поблизу печі. Власниця будинку вчасно помітила пожежу, самостійно вийшла з оселі та викликала рятувальників. Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Вогнем пошкоджено стіну та перекриття на площі близько 6 м2. Загиблих і травмованих немає. Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при монтажі та експлуатації печі.
2 січня в
с.Турівка Корюківської громади сталася пожежа житлового будинку по вул. Миру.
Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу. Внаслідок
загоряння пошкоджено перекриття та стіну житлового будинку на площі близько 7 м2.
Загиблих і травмованих немає. Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил
пожежної безпеки під час монтажу та експлуатації пічного опалення.
3 січня ввечері в м. Сновськ по вул. Добровольчій сталася пожежа
житлового будинку. Власник оселі помітив дим зі стіни поблизу опалювальної печі
та одразу зателефонував до Служби порятунку «101». Після прибуття рятувальників
було встановлено, що горить стіна житлового будинку. Пожежу ліквідовано силами
підрозділу ДСНС. Внаслідок загоряння знищено покрівлю, перекриття та майно,
пошкоджено стіни по всій площі будинку. Загиблих і травмованих немає. Ймовірною
причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та
експлуатації пічного опалення, зокрема відсутність протипожежної розділки між
піччю та дерев’яною стіною.
Тому
рятувальники нагадують бути обережними і дотримуватися технічних вимог при
використанні пічного опалення: чистити димарі від сажі перед початком сезону, а
також протягом зими — не рідше одного разу на 2 місяці; на підлозі з горючих
матеріалів під топковими дверцятами обов’язково має бути прибитий металевий лист
розміром 0,7 х 0,5 м (довгим боком уздовж печі); меблі, шафи, дрова та інші
речі мають стояти не ближче 0,7 м від печі, а від топкового отвору — не менше
1,25 м; усі димові труби та стіни з димовими каналами повинні бути
відштукатурені та побілені тощо.
І
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО: залишати печі без нагляду або доручати нагляд за ними
малолітнім дітям; користуватися несправними печами; сушити та складати на печі
одяг, дрова чи інші горючі предмети; розміщувати паливо безпосередньо перед
топковим отвором тощо.
ВАЖЛИВО
ПРО ПОПІЛ. Попіл і
шлак, які вигрібаєте з топки, необхідно заливати водою та виносити у спеціально
відведені для цього безпечні місця.
