Горіли будівлі. Обійшлося без жертв

 

11.01 була пожежа господарчої будівлі, Менська ТГ,  м.Мена, вул. Грушевського, 61. Загоряння виникло у денний час на перекритті будівлі. Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Пошкоджено перекриття на площі 10 м.кв. Загиблих і травмованих немає. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

12.01  сталася пожежа житлового будинку у Сновській ТГ, м. Сновськ, по вул. Героїв Сновщини, 30. Загоряння виникло у денний час в житловій кімнаті. Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Вогнем пошкоджено внутрішнє облицювання стін, покрівлю та перекриття, а також знищено побутові речі. Загиблих і травмованих немає. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

Рятувальники нагадують про дотримання правил пожежної безпеки при використанні електроприладів у побуті: перевірку та стан електропроводки; правильне підключення; використання побутової техніки; розташування приладів; запобігання короткому замиканню тощо.

А дії у випадку пожежі повинні бути такі: вимкнена електрика, використання вогнегасника або накриття  полум’я щільною тканиною, негайний виклик  рятувальників за номером 101.

