Горіли будівлі. Обійшлося без жертв

11.01 була пожежа господарчої будівлі, Менська ТГ, м.Мена, вул. Грушевського, 61. Загоряння виникло у денний час на перекритті будівлі. Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Пошкоджено перекриття на площі 10 м.кв. Загиблих і травмованих немає. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.
12.01 сталася пожежа житлового будинку у Сновській
ТГ, м. Сновськ, по вул. Героїв Сновщини, 30. Загоряння виникло у денний час в
житловій кімнаті. Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Вогнем
пошкоджено внутрішнє облицювання стін, покрівлю та перекриття, а також знищено
побутові речі. Загиблих і травмованих немає. Ймовірною причиною пожежі стало
коротке замикання електромережі.
Рятувальники
нагадують про дотримання правил пожежної безпеки при використанні
електроприладів у побуті: перевірку та стан електропроводки; правильне
підключення; використання побутової техніки; розташування приладів; запобігання
короткому замиканню тощо.
А дії у
випадку пожежі повинні бути такі: вимкнена електрика, використання вогнегасника
або накриття полум’я щільною тканиною,
негайний виклик рятувальників за номером
101.
