Вогнеборець зі Сновська рятує від пожеж Одесу

– Живе
лиш той, хто не живе для себе…
Хто для
других виборює життя, це рядки про нього, нашого героїчного земляка Дмитра
Андрійовича Ісаченка, котрого рідні, друзі, знайомі називають просто і лагідно:
«Наш Діма». І не тому, що зовсім молодий, ні! Річ у іншому: його людяності,
красі душі, постійному прагненні приходити на допомогу, вмінні розуміти,
співчувати, діяти. І професію він собі обрав таку, де не можна хибити,
працювати напівсили, не вміти приймати швидких рішень, не ризикувати заради
інших людей, заради самого життя. Мріяв про неї ще з часу навчання у першій
школі, і тому без вагань вступив до профільного вишу, після успішного
закінчення якого у званні офіцера взявся за виконання покладених завдань.
Нині Дмитро живе і несе службу у сонячній Пальмірі, де
якби не війна, буття здавалося б казковим раєм, ідилією, якою тільки б
насолоджуватися. Але в Одесі вже інакше! Кардинально! Там, крім дронів, щоденно
літають вбивчі ракети, гуде земля й піниться від сліз Чорне море. В епіцентри
ворожих обстрілів, здебільшого опісля, оперативно доводиться потрапляти Дмитру,
його підрозділу, командам із сусідніх частин.
Сталеві бійці, воїнигерої без зброї, здатні повертати
радість, кажуть про Дмитра та інших працівників ДСНС одесити, на що Діма лише
посміхається і стверджує, що інакше ні він, ні хлопці не можуть.
Про
морально важкі моменти в роботі Дмитро говорити не звик, це не в правилах, бо все цілком зрозуміле, тому
і не розповів ні про втрати, ні про душевний біль, до якого доводиться
притиратися, який витримувати.
У Дмитра
це виходить, бо він такий! Напевне, ще й тому,
що вдома, на малій Батьківщині, якою є наш прикордонний Сновськ, за
нього моляться бабуся з дідусем, мама з татом і багато близьких людей, тому що
в одеській квартирі завжди чекають обійми коханої (також нашої
красуніземлячки). І здається, що всі його діяння благословляє сам Господь Бог,
в моменти рятувальних операцій бережуть дужі крила Янголаохоронця. І хай так
буде завжди і всюди. Пишаємося тобою, наш рідненький!
