Найстрашнішим результатом недільного обстрілу стало поранення молодої жінки, яка з Київщини приїхала до мами у Сновськ

Життю 45річної, пораненої осколками, з переломом гомілки пані Н. (назвемо її так) вже нічого не загрожує. Знаходиться вона нині у Корюківській ЦРЛ, а першу фахову допомогу потерпілій надавали у нашій лікарні, де хірург Людмила Материнко, увесь черговий персонал швидкої приймального відділення зробили все від них можливе.
Випадок –
неординарний, оскільки ця пані знаходилася аж біля «Торгового дому», де, за
попередньою інформацією, скористовувалася послугами банкомату, тобто не в
епіцентрі удару дрону, що прийшовся на будівлю Будинку культури. Там, за
словами очільниці відділу культури та туризму Наталії Добненко, багато значних
руйнувань, які потребують капітальних грошових вливань. Передусім це стосується
даху, величезної діри, яку вдалося трохи закрити матеріалом, наданим
міськрадою. Цей матеріал не витримає ні дощу, ні нових снігових завій, хоча
«старий сніг», як сказала Наталія Михайлівна, від удару на даху спресувався
так, що його ломом не продовбати.
Щастям у цій
ситуації стало те, що ніхто з персоналу, дітей, які відвідують гуртки, не
постраждав. Живі. Здорові. Перелякані, але незламні, з вірою у те, що з часом,
після припинення бойових дій, все відбудується, поновиться, набуде красивого,
ошатного вигляду.
Підсумовуючи
сказане, додамо: у всіх будівлях, де є пошкодження, все зафіксовано,
запротокольовано. По мірі можливості надається допомога. А свідки цього
обстрілу, що в момент удар перебували на площі, в магазині АТБ, інших місцях,
не спанікували. Витримали!
У
неділю, в неробочий час, в момент вибуху в БК, працювала і бухгалтерія нашої
редакції, бо головний бухгалтер готував річний звіт. Був на роботі і кочегар.
За їхніми словами, навіть наше приміщення здригнулося, а поруч валялися різні
рештки удару.
До речі, скло у двох вікнах також розщепилося!
