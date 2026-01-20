Переселення з рідної Гути­ Студенецької Ніні Мартинівні далося важко

Початок
повномасштабного вторгнення російського війська на нашу землю Ніну Мартинівну
Чубенок застав зненацька. Чекала якраз у
гості доньку, а та вдосвіта розбудила і,
захлинаючись слізьми, повідомила про війну. Не спала у той час і Ніна
Мартинівна, чула, як десь поблизу
гупало, але збагнути, що й де коїться, не могла.
Удар від тих реалій був, як то кажуть, під дих, у самісіньке серце. Але Ніна Мартинівна терпіла, як могла, а коли ще проривався рідкий зв`язок з Прибинню та Тихоновичами, де досі живуть доні з сім`ями, як могла їх підтримувала, підбадьорювала. Їй, вчительці за фахом, не бракувало вміння контактувати, наснажувати, вчити,бути сильною. Душа ж розривалася від страхів і бідування, а коли поховала чоловіка, стало зовсім важко. Її Микола Іванович, знаний у селі агроном, пішов у засвіти рано, несподівано. Наче ось був, а вже нема! Господарювала вона без нього вже «не так», та й здоров`я, сили від надмірного нервового перенавантаження кудись непомітно дівалися, стікали, як сніг за водою. Між тим, у селі все частішали й частішали вибухи, жити там ставало небезпечним. Тому вже два роки вона перебуває в статусі переселенки, оселившися в Тихоновичах. Сусіднє село зустріло Ніну Мартинівну лагідно й доброзичливо. У неї прекрасні сусіди, недалеко помешкання доні, але спокою досі нема. Поперше, війна, подруге як не добре на квартирі з піччю, грубою – та не вдома, у своїх стінах, де все виплекане, зроблене власноруч, де навіть повітря інше. Поглиблюватися у питання, що тепер із її будинком у Гуті, не стала, оскільки побачила, як це боляче і непросто. Ніна Мартинівна відразу зіщулилася, замовчала, позіхнула. Ясно ж, що ГутиСтуденької вже майже нема, що ніхто туди не йдене їде, що шахеди там висять цілодобово і без ущуху стріляє. Тому розмову з нею ми перевели в русло передплати. І це було правильно, адже моя героїня відразу почала згадувати підшивки, публікації про радгосп, в якому трудився її Микола, розповіді про своїхколегпедагогів,котрі також частенько красувалися на шпальтах щотижневика, про інше, чим всі ми колись жили, чим нині живемо і про що публікуємо тепер.
До
речі,»Промінь» нею вже передплачено на перше півріччя 2026, а квитанція, яка це
засвідчує, чекає призу у барабані. Хай би стала виграшною! І хай би скоріше
стало спокійніше і їй, і кожному
українцю загалом.
Олена
Компанець
