Копійок скоро не буде? Будуть «шАги»

У першому читанні Верховна Рада України підтримала законопроєкт №14093 щодо перейменування української монети з «копійки» на «шаг». І це справді історичне рішення для України. Адже шаг є нашою розмінною, традиційною та історичною назвою грошової одиниці.
Сьогодні,
гривня ділиться на копійки. Водночас копійка – це московська назва, що походить
із XVI століття. Вона бере свій початок від московської срібної монети із
зображенням вершника з копйом (списом), яку в народі називали «копійкою», щоб
відрізнити її від новгородської срібної монети з вершником із саблею , яку
називали «сабельниця».
Важливо, що
історично гривня не може ділитися московською розмінною монетою, адже копійка,
як і рубль, є символом рубльової зони, до якої належать росія, Білорусь та
Придністров’я. Тому рішення повернутися до нашої історичної спадщини – «шагу»,
є важливим та справедливим.
Хоч це лише
частина шляху, ключовою датою остаточного рішення щодо перейменування на «шаг»
стане 27 грудня 2025 року. Надалі передбачена тривала процедура запровадження
«шагу» в повсякденне життя українців. Сподіваємося, що рішення буде ухвалене
остаточно, попри воєнний стан, Різдво та інші чинники.
Від редакції. Хай Бог дає нашим
депутатам хисту і надалі творити закони,
направлені
на
поліпшення життя українців!
