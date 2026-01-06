Щодо взяття на військовий облік призовників та отримання військово – облікового документа

Відповідно до ст.14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників за місцем проживання із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом: проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; особистого прибуття до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України.
Не підлягають
взяттю на військовий облік призовників громадяни України, які відбувають
покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові
заходи медичного характеру.
Поважними причинами непроходження електронної
ідентифікації хвороба громадянина Україниє хвороба громадянина України,
перешкода стихійного характеру; проживання на тимчасово окупованій території
України або території України, де ведуться бойові дії інше.
Комментариев нет:
Отправить комментарий