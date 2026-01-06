вторник, 6 января 2026 г.

Щодо взяття на військовий облік призовників та отримання військово – облікового документа

 

Відповідно до ст.14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»,  щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників за місцем проживання  із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом: проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; особистого прибуття до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України.

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Поважними причинами непроходження електронної ідентифікації хвороба громадянина Україниє хвороба громадянина України, перешкода стихійного характеру; проживання на тимчасово окупованій території України або території України, де ведуться бойові дії інше.

