«Вишиванку» презентували у музеї Михайла Коцюбинського

20 грудня, у переддень зимових свят, у Чернігівському
літературномеморіальному музеїзаповіднику М.Коцюбинського відбулася чудова
зустріч з поетичним словом і збіркою «У вишиванці наче крила маю», яку
представила Олена Компанець. Олена Іванівна поділилася з присутніми своїми
думками і переживаннями, розповіла про непрості часи для газети, яку вона
очолює вже 23 роки, і як вони з колективом долають труднощі. А потім звучали
вірші, у яких було все: і любов, і журба, і надії, і мрії. Її вірші написані
серцем, тому нікого не залишили байдужим. Поетична збірка «У вишиванці – наче
крила маю» вийшла у Чернівцях у видавництві «Букрек» за сприяння талановитого
земляка, відомого письменника і видавця Миколи Максимця.
Привітати Олену Компанець прийшли її добрі друзі і колеги: доктор
історичних наук Дмитро Никоненко, журналіст, видавець і редактор Петро
Антоненко, відповідальний секретар НСПУ Валентина Громова, засновниці і
багаторічні очільниці Спілки жінок Чернігівщини Ірина Дорожкіна і Тетяна Роєва,
журналістка Юлія Найда зі своєю мамою Тетяною Василівною, землячкою пані Олени,
Ігор Коцюбинський, правнук М.Коцюбинського, численні чернігівські літератори. Зі Сновська на
презентацію прибули староста села Кучинівка Олена Недвіга, сільська голова
Валентина Карась, хранителька місцевої книгозбірні Ніна Мокросноп, мами
загиблих воїнівзахисників Раїса Сергійко і Ніна Нагайченко. Їхні сини, Вадим і
Артем, віддали своє життя заради нас, заради нашої держави. У числі учасників
презентації були однокласники Олени Компанець, її друзі і члени родини.
Віночком
українських пісень привітав гостей сімейний співочий гурт «Мереживо» під
керівництвом Марини Савостенко. Вони лауреати і дипломанти районних, обласних і
всеукраїнських конкурсів, учасниці художньої самодіяльності Сновського будинку
культури.
Було щиро,
натхненно і породинному затишно!
Наталія
КОЦЮБИНСЬКА
