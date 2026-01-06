Людей із прикордонних сіл відселяють примусово

На Раді оборони ухвалили рішення про обов`язкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про НовгородСіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади. Прикордоння під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей. Втім, у цьому році з прикордоння все ж виїхали трохи більше 1400 жителів. Над цим системно працює ОВА, РВА і громади. Завдання забрати людей із небезпечних територій. Тепер є офіційне рішення про обов`язкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові.
Що далі? Жителів 14 населених пунктів поінформують про
місця збору. Всі необхідні служби включені в процес. Є спеціальні евакуаційні
маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих обов`язкова умова. Гарантовані
місця для тимчасового проживання. Евакуацію
мають завершити за 30 днів.
Тепер про Сновщину. Як роз`яснив міський голова Олександр Медведьов, у нас
під це рішення підпадає село Гірськ, де нині мешкає близько 40 осіб. Додав. що
всі вони повинні зберігати спокій і не хвилюватися, що хтось їх силоміць кудись
вивезе. У будьякому випадку
будуть компроміси. Про інші населені пункти нашої громади поки не йдеться.
