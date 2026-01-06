вторник, 6 января 2026 г.

Людей із прикордонних сіл відселяють примусово

 

На Раді оборони ухвалили рішення про обов`язкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород­Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади.  Прикордоння під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей.  Втім, у цьому році з прикордоння все ж виїхали трохи більше 1400 жителів. Над цим системно працює ОВА, РВА і громади. Завдання ­ забрати людей із небезпечних територій.  Тепер є офіційне рішення про обов`язкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові.

Що далі? Жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби включені в процес. Є спеціальні евакуаційні маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих ­ обов`язкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання.  Евакуацію мають завершити за 30 днів.

Тепер про Сновщину. Як роз`яснив міський голова Олександр Медведьов, у нас під це рішення підпадає село Гірськ, де нині мешкає близько 40 осіб. Додав. що всі вони повинні зберігати спокій і не хвилюватися, що хтось їх силоміць кудись вивезе. У будь­якому випадку ­ будуть компроміси. Про інші населені пункти нашої громади поки не йдеться.

