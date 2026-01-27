вторник, 27 января 2026 г.

Програма «єЯсла»

 

Матері (або іншому законному представнику), яка після досягнення дитиною одного року вийшла на роботу у режимі повного робочого часу, передбачено програму підтримки «єЯсла». 

Розмір виплат за допомогою «єЯсла» у 2026 році становить 8 тисяч гривень щомісяця. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, така допомога становить 12 тисяч гривень.  Допомога для догляду за дитиною “єЯсла” призначається з місяця, наступного після досягнення дитиною однорічного віку, до досягнення дитиною трирічного віку. Така виплата призначається за зверненням матері або іншого законного представника (крім прийомних батьків, батьків­вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників).

