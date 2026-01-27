Програма «єЯсла»

Матері (або іншому законному представнику), яка після досягнення дитиною одного року вийшла на роботу у режимі повного робочого часу, передбачено програму підтримки «єЯсла».Розмір виплат за допомогою «єЯсла» у 2026 році становить 8 тисяч гривень щомісяця. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, така допомога становить 12 тисяч гривень. Допомога для догляду за дитиною “єЯсла” призначається з місяця, наступного після досягнення дитиною однорічного віку, до досягнення дитиною трирічного віку. Така виплата призначається за зверненням матері або іншого законного представника (крім прийомних батьків, батьківвихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників).
