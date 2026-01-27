вторник, 27 января 2026 г.

З Італії додому повернулася група кучинівських школярів

 

Швидко промайнув  зимовий час для групи  кучинівських школярів, яка  новорічні канікули проводила у сонячній Італії. Їхнє запрошення, що стало вже традиційним (триває із 2001 року), і цього разу містило цілу низку  наповнених позитивом заходів ­ екскурсій, відвідин атракціонів, визначних місць, всього  того, чого, на жаль, в Україні, в зоні бойових дій, нині нема. Теплом, щирістю і щедрістю були просякнуті усі миті гостювання  нашої дітвори, яка, крім чудових вражень, привезла на згадку гарні даруночки й спогади. А у рідному селі  мандрівників чекало дистанційне навчання, рідні й друзі, надія на те, що й у нас незабаром настануть мир і радісніше життя.

Автор: на

