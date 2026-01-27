З Італії додому повернулася група кучинівських школярів

Швидко промайнув зимовий час для
групи кучинівських школярів, яка новорічні канікули проводила у сонячній
Італії. Їхнє запрошення, що стало вже традиційним (триває із 2001 року),
і цього разу містило цілу низку
наповнених позитивом заходів екскурсій, відвідин атракціонів,
визначних місць, всього того, чого, на
жаль, в Україні, в зоні бойових дій, нині нема. Теплом, щирістю і щедрістю були
просякнуті усі миті гостювання нашої
дітвори, яка, крім чудових вражень, привезла на згадку гарні даруночки й
спогади. А у рідному селі мандрівників
чекало дистанційне навчання, рідні й друзі, надія на те, що й у нас
незабаром настануть мир і радісніше життя.
