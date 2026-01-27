вторник, 27 января 2026 г.

У Тур`ї працюють чотири магазини. Наразі найбільший попит – на штикові лопати

Якраз таке знаряддя праці, як штикова лопата нині є у топі продажів у селі Тур`я. І це зрозуміло, бо, не зважаючи на те, що багато території прочищено завдяки ПП «Прогрес» (директор Вадим Сорокін), все одно власникам приватних помешкань роботи зі снігом вистачає.

Кучугури досі зберігаються і поблизу будинків, і у дворах, і у інших місцях, куди щоденно треба діставатися. Тому й спішать сільчани за лопатами, які реалізує підприємець зі Сновська. А в інших торгових точках є всілякі наїдки, питво, промтоварна група з розряду миючих засобів, одягу та взуття.

У селі відчутна діяльність старости Олександра Артюшенка, керівників і працівників бюджетних закладів – освіти, культури, медицини.

Добре трудиться головний лікар амбулаторії (однозначна думка) Володимир Цуприк, ділянка роботи якого і велика, і складна. Та, попри непомірні навантаження, Володимиру Олексійовичу вдається обслуговувати всі підвідомчі території. Днями, лікар від Бога, надавав допомогу жителям Тихонович. Не оминулося і без його участі та участі старости у налагодженні відносного порядку на Андрушах (район Тур`ї), де днями було гаряче.


