У Тур`ї працюють чотири магазини. Наразі найбільший попит – на штикові лопати

Якраз таке знаряддя праці, як штикова лопата нині є у топі продажів у селі Тур`я. І це зрозуміло, бо, не зважаючи на те, що багато території прочищено завдяки ПП «Прогрес» (директор Вадим Сорокін), все одно власникам приватних помешкань роботи зі снігом вистачає.
Кучугури досі
зберігаються і поблизу будинків, і у дворах, і у інших місцях, куди щоденно
треба діставатися. Тому й спішать сільчани за лопатами, які реалізує
підприємець зі Сновська. А в інших торгових точках є всілякі наїдки, питво,
промтоварна група з розряду миючих засобів, одягу та взуття.
У селі
відчутна діяльність старости Олександра Артюшенка, керівників і працівників
бюджетних закладів – освіти, культури, медицини.
Добре трудиться головний лікар амбулаторії (однозначна думка) Володимир
Цуприк, ділянка роботи якого і велика, і складна. Та, попри непомірні
навантаження, Володимиру Олексійовичу вдається обслуговувати всі підвідомчі
території. Днями, лікар від Бога, надавав допомогу жителям Тихонович. Не
оминулося і без його участі та участі старости у налагодженні відносного
порядку на Андрушах (район Тур`ї), де днями було гаряче.
