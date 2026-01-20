Вітаємо переможців новорічної лотереї!

Другого січня, як ми анонсували, у приміщенні редакції «Променя» відбувся розіграш призів щорічної передплатної акції. До нас завітали найвірніші шанувальники газети, а ті, хто не зміг цього зробити, старалися бути на зв`язку з найпоширенішим запитання: «А я щось виграла?»
До речі, виграшів і квитанцій, які лежали в
барабані, цьогоріч було значно менше, але вони були !!! Виграшні!!! У руках
тих, хто особисто прийшов споглядати
дійство, хто став свідком його результатів. На
світлинах група місцевих
щасливчиків і навіть консультантпродавець спонсора, власниці магазину Blumen
U чарівної Юлії Шевченко Богдан (вручає квіти для Валентини Куліш), ще
одна спонсор Тетяна Богдановська (при
отриманні насіннєвих пакетів представниці
переможниці з Тур`ї Ольги Семко. Інші призи також в дії, а хто не забрав
просимо не гаяти часу!!! Приходьте в понеділок, вівторок, середу!Загалом вся
процедура фінішу нашої лотереї, містила
море позитиву. І не лише через те, що її складовими були грайливе вино та шоколадна «Стріла», а й через спільну енергетику зичення одне одному
добра, щастя, злагоди й миру у році, що
вже крокує життям.
Список
переможців: Мотяш М.І., Лащенко В.В.,
Полосьмак Н, Лащенко А.М., Росік М.Г., Зоценко Н.М., Росік О.М., Мірошниченко
В.О., Петренко О.М, Шадуйкіс Т, Куліш В.П., Біба В.І., Ситіна А.М., Трясухо
М.Т., Гладченко С.Г., Лапа М.Ф., Циганок Г.М., Короденко М.П.,
Авраменко, Булденко Г.П., Ісаченко Г., Семак О.М.
