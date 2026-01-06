Турбота про дітей — інвестиція в майбутнє громади

У КНП «Сновський центр первинної медикосанітарної допомоги» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) проведено ремонт медичних кабінетів, у яких щоденно надається допомога дітям та їхнім родинам.Оновлення приміщень — це не лише про комфорт, а передусім про безпеку, довіру та якість первинної медичної допомоги. Саме сімейна медицина є першим і найважливішим рівнем турботи про здоров’я дитини — від народження і впродовж усього життя. За підсумками 2025 року в громаді вперше народилося лише 36 дітей. Для майбутнього громади — це дуже мала цифра, яка змушує замислитися про демографічні виклики та відповідальність за створення гідних умов для життя, виховання і медичного супроводу кожної дитини. Завдяки підтримці ЮНІСЕФ у закладі створюються більш сучасні та дружні до дітей умови, що сприяють формуванню довіри до медицини, підтримці молодих батьків та розвитку сімейної медицини в громаді. КНП «Сновський ЦПМД» щиро вдячний ЮНІСЕФ за партнерство та внесок у збереження здоров’я дітей — найціннішого ресурсу громади та її майбутнього.
Олена ШАРПАН, гендиректорка
КНП
«Сновський ЦПМД»
Комментариев нет:
Отправить комментарий