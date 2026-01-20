вторник, 20 января 2026 г.

Днями Чернігівщина піддалася ударам

 

Днями під ударом росіян опинився обласний центр, протягом доби ворог атакував райони.

У Чернігові прогриміла серія вибухів. Попередньо, комбінований удар із різних видів зброї. Були влучання на різних локаціях ­ гаражний кооператив, одна з установ освітньої сфери, приватні будинки. Є руйнування. На місцях влучань працювали вогнеборці.

В селищі Чернігівського району було влучання ударного БпЛА по території підприємства, що виробляє харчові продукти. Пошкоджений ангар. В іншому селі ­ через дронову атаку пошкоджена адмінбудівля й господарчі приміщення.

Вдень FPV­дрони вдарили по сільгосппідприємству в Семенівці. Пошкоджена адмінбудівля й вантажівка. Через влучання по іншому виробництву ­ пошкоджена покрівля складу.

У  Сновську щонайменше 4 ударні дрони атакували промислове підприємство. Загорівся склад й адмінбудівля. Пожежу загасили.

У Ніжинському районі 15 ударних дронів вдарили по підприємству критичної інфраструктури. Один вибух ­ на території фермерського господарства. Пошкоджена техніка.

За інформацією Корюківської РВА

Повертаючись до сказаного, зазначимо, що чергова атака на популярний і доволі прогресивний завод болем відгукнулася в серцях людей. Було сташно це бачити і розуміти. За свідченням очевидців, у багатьох сусідніх будинках тремтіло скло у вікнах, дрижали двері. Чимала кількість жителів п`ятиповерхівок спускалася в підвали і перечікувала напад. Слава Богу, минулося без людських жертв.

 

