Днями Чернігівщина піддалася ударам

Днями під
ударом росіян опинився обласний центр, протягом доби ворог атакував райони.
У Чернігові прогриміла серія вибухів. Попередньо, комбінований удар із різних видів зброї. Були влучання на різних локаціях гаражний кооператив, одна з установ освітньої сфери, приватні будинки. Є руйнування. На місцях влучань працювали вогнеборці.
В селищі
Чернігівського району було влучання ударного БпЛА по території підприємства, що
виробляє харчові продукти. Пошкоджений ангар. В іншому селі через дронову
атаку пошкоджена адмінбудівля й господарчі приміщення.
Вдень
FPVдрони вдарили по сільгосппідприємству в Семенівці. Пошкоджена адмінбудівля
й вантажівка. Через влучання по іншому виробництву пошкоджена покрівля
складу.
У Сновську щонайменше 4 ударні дрони атакували
промислове підприємство. Загорівся склад й адмінбудівля. Пожежу загасили.
У Ніжинському
районі 15 ударних дронів вдарили по підприємству критичної інфраструктури. Один
вибух на території фермерського господарства. Пошкоджена техніка.
За інформацією Корюківської РВА
Повертаючись
до сказаного, зазначимо, що чергова атака на популярний і доволі прогресивний
завод болем відгукнулася в серцях людей. Було сташно це бачити і розуміти. За
свідченням очевидців, у багатьох сусідніх будинках тремтіло скло у вікнах,
дрижали двері. Чимала кількість жителів п`ятиповерхівок спускалася в підвали і
перечікувала напад. Слава Богу, минулося без людських жертв.
