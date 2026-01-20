Буває так: зводить тебе доля з людиною і щоразу після кожного спілкування з нею відкривається щось нове, досі невідоме, те ,що раніше було десь на глибині. Особливу ціну солідарності газета «Промінь» вдчула з ними Наталією Добронос, Світланою Жолобайло, Олександром Назаренком, Яною Гольдіною (на фото), з їхньою конкретною, фаховою, напрочуд компетентною підтримкою.
Чи це збіги
були, чи щасливі випадки, чи Божі дарунки мабуть, те і інше, але завдяки названим чутливим, осяйним, світлим людям ми
отримали частину коштів на передплату і
відразу два гранти зі США та Нідерландів – на розвиток газети та придбання
оргтехніки. І на фоні нерозв`язаних
проблем, суєтних негараздів, розмаїття оточуючих катаклізмів, нинішньої
руйнівної війни, здалося, на мить забарвили
своє буття у рожевий колір, відчули прилив сил і снаги. Чи надовго? Не
скиглячи, вийшовши з розпачу, скажу: «Ніхто не знає!» Нам просто захотілося
жити і писати, писати, писати! Запрагнулося знаходити теми, сюжети,
образи, персонажів й бачити цей
конфліктний світ цивілізованішим, добрішим у мирі, злагоді й любові!
І у
сьогоднішній вервечці знахідок і втрат (у ній не буває намистинок однакового
кольору) пробувати гордо нести той
хрест, який несемо від 28 квітня 1917 року.
P.S. Колектив «ПроміньМедіа» щиро
вітає усіх своїх передплатників,усіх ветеранів газети, нинішніх працівників, партненерів по роботі
колективи міської ради,пошти, видавництва,постійних добродіїв часопису Григорія
Божка, Олександра Марухленка, Олександра Веселого, Олексія Савосту, Сергія
Скоробогатька, Вадима Сорокіна, Віталія Довгаля, Івана Коваля, Олександра
Скорохода, окремо усіх старост громади, колектив локомотивного депо «Сновськ»,
усіх власників і продавчинь торгових точок, де у роздріб продається видання,
головну розповсюджувачку нашого щотижневика по селу Кучинівка (роздає людям 179
примірників) Валентину Карась, усіх, кого в рамках газетної площі назвати неможливо, з Новим роком! Бога вам у
захист і щастя!
