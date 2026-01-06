Попиляти і порубати дрова обійдеться в копійку. Але це зручно й надійно

Цьогорічна зима для багатьох сновчан досі ще не страшна.Поперше, до кінця грудня зберігається порівняне тепло, без кучугур, вітровіїв, тріскучих морозів, подруге, нас хоч і тривожать безкінечні перельоти через нашу територію ракет і шахідів, прильоти останніх по об’єктах критичної інфраструктури, промислових, сільськогосподарських підприємствах, приватних будинках, але такого, страхіття, як наприклад в Одесі чи Києві ми не бачили і дай Боже, щоб не побачили. Але електрики, бува нема годинами, як нема у багатьох тепла. Особливо у тих земляків, у кого електрокотли, електроплити, хто повикидав груби, які опалювалися дровина. Зате завжди тепло у тієї категорії обачливих наших земляків, хто гріється вільхою, сосною, березою, дубом. Придбати дане тверде паливо можна без проблем, аби наші гроші. Обаполи, обрізки, кругляк – все продається у різному вигляді за ціною по домовленості. У середньому вона коливається від 7 до 15 тис. грн. за причеп. І попиляти, порубати дрова також не є головним болем – оголошень у інтернетгрупах, в газеті не бракує. Хлопці, які займаються цим видом заробітку, беруть 1900 грн. за 10 складометрів(розпиловка), а за порубку просять менше. Працюють якісно, завзято, швидко.
Комментариев нет:
Отправить комментарий