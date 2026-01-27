вторник, 27 января 2026 г.

Два сновські капітани, два герої отримають компенсацію на придбання житла

 

Комісія Корюківської РДА розглянула й погодила заяви ветеранів про призначення їм грошової компенсації на придбання житла. Серед них двоє ветернаів зі Сновщини.



Вони захищали Україну, є учасниками бойових дій. Виконуючи бойові завдання у різних регіонах, отримали травми, які призвели до інвалідності 2 групи внаслідок війни.

Так, 29­річний капітан Олександр Пусь із Сновська, брав участь в обороні Донеччини, зокрема, Кліщіївки та Курдюмівки Бахмутського району. 31­річний сновчанин, капітан Олександр Клименко — один із тих, хто боронив Чернігів у перший рік повномасштабного ворожого вторгнення.

Підтримка наших захисників — один із ключових пріоритетів ветеранської політики. Ветерани війни повинні були забезпечені гідними умовами проживання та соціальним захистом.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)