Два сновські капітани, два герої отримають компенсацію на придбання житла

Комісія
Корюківської РДА розглянула й погодила заяви ветеранів про призначення їм
грошової компенсації на придбання житла. Серед них двоє ветернаів зі Сновщини.
Вони
захищали Україну, є учасниками бойових дій. Виконуючи бойові завдання у різних
регіонах, отримали травми, які призвели до інвалідності 2 групи внаслідок
війни.
Так,
29річний капітан Олександр Пусь із Сновська, брав участь в обороні Донеччини,
зокрема, Кліщіївки та Курдюмівки Бахмутського району. 31річний сновчанин,
капітан Олександр Клименко — один із тих, хто боронив Чернігів у перший рік
повномасштабного ворожого вторгнення.
Підтримка наших захисників — один із ключових пріоритетів
ветеранської політики. Ветерани війни повинні були забезпечені гідними умовами
проживання та соціальним захистом.
