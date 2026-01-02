вторник, 6 января 2026 г.

На Чернігівщині затвердили програму цивільного захисту на понад 2 млрд грн

 

На Чернігівщині затвердили «Цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту області на 2026–2030 роки». На її реалізацію планують спрямувати майже 2,2 мільярда гривень. Відповідне розпорядження 5 грудня підписав начальник Чернігівської ОВА В`ячеслав Чаус, йдеться на сайті установи.

На фінансування програми передбачені 2 180,411 мільйона гривень: держбюджет — один мільярд 20 мільйонів гривень; обласний бюджет — 125,411 мільйона гривень; кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів — п`ять мільйонів гривень; субвенція з місцевих бюджетів обласному бюджету — 30 мільйонів гривень; інші джерела, не заборонені законодавством — один мільярд гривень.

Мета програми — захист населення і територій області від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню.

