На Чернігівщині затвердили програму цивільного захисту на понад 2 млрд грн

На Чернігівщині затвердили «Цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту області на 2026–2030 роки». На її реалізацію планують спрямувати майже 2,2 мільярда гривень. Відповідне розпорядження 5 грудня підписав начальник Чернігівської ОВА В`ячеслав Чаус, йдеться на сайті установи.
На
фінансування програми передбачені 2 180,411 мільйона гривень: держбюджет — один
мільярд 20 мільйонів гривень; обласний бюджет — 125,411 мільйона гривень; кошти
районних, міських, селищних та сільських бюджетів — п`ять мільйонів гривень;
субвенція з місцевих бюджетів обласному бюджету — 30 мільйонів гривень; інші
джерела, не заборонені законодавством — один мільярд гривень.
Мета програми
— захист населення і територій області від наслідків надзвичайних ситуацій,
запобігання їх виникненню.
