Акція «Допомога» була направлена на підтримку тварин

Протягом
грудня тривала благодійна акція «Допомога», ініційована з метою підтримки
безпритульних тварин та формування відповідального й гуманного ставлення до
них.
Акція була
проведена за підтримки благодійного фонду «Щаслива лапа». У межах акції було
проведено інформаційну кампанію та просвітницький воркшоп для студентів
училища, який провела Ганна Павлан, представниця БФ «Щаслива лапа». Захід
сприяв підвищенню обізнаності молоді щодо проблеми безпритульних тварин,
відповідального утримання домашніх улюбленців та важливості стерилізації як
гуманного шляху вирішення проблеми.
У результаті
проведення акції було зібрано близько 6 000 гривень. Зібрані кошти були
спрямовані на конкретну допомогу тваринам: було закуплено корм на загальну суму
5 140 грн (2 780 грн + 2 360 грн), а також проведено операції та стерилізацію
тварин на суму 2 069 грн. Такий розподіл коштів дозволив поєднати термінову
допомогу з довгостроковими рішеннями проблеми безпритульності.
Окрім
фінансової підтримки, було зібрано корм та наповнювач для тварин. Усі учасники,
які зареєструвалися через анкету, отримали подяки як знак вдячності.
Акція завершилася, але допомога тваринам потрібна завжди, тому, за
словами одного з її активістів Євгена Аквілова (на знімку справа), у
організаторів є обнадійливі сподівання, що люди й надалі продовжуватимуть
дарувати турботу тим, хто її потребує найбільше.
Комментариев нет:
Отправить комментарий