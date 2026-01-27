вторник, 27 января 2026 г.

Вихідні та увесь поточний тиждень залишалися й залишаються морозними і засніженими

 

Сновщину засніжило. На розчищенні доріг працює комунальна техніка, техніка приватних підприємств та жителів громади. На це у бюджеті закладено відповідні кошти.

У той же час влада не втомлюємося дякувати всім, хто допомагає прибирати вулиці від снігу безкоштовно, ­ підприємцям, господарям, які мають для цього сили і можливості.

Староста Хотуницького старостинського округу Лариса Безручко від імені жителів старостату говорить «Велике спасибі!» керівнику ПСП «Прогрес» Вадиму Сорокіну, який протягом кількох років забезпечує своєчасну розчистку вулиць у с.Хотуничі та с.Камка. Тракторист Віталій Романенко та Віктор Вовчок проводять очистку снігу старанно та відповідально. А Володимир Корчака постійно слідкує, щоб техніка вчасно виїхала на дороги.

Староста Новоборовицького старостинського округу Олена Анищенко висловлює щиру вдячність Дмитру Рудику, який перший відгукнувся на допомогу у боротьбі з засніженими вулицями та чистив їх у Нових Боровичах і Жоведі.

Особливу подяку адресує староста Олександру Веселому, який надав потужний трактор для розчищення вулиць і дороги до Нових Борович. У зв’язку з безпековою ситуацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області не поспішає відправляти свою техніку на прикордоння, а люди опинилися у сніговому полоні.

Люди і техніка ПП «Нива­Імпульс», яке представляють Олександр Веселий й Олексій Савоста, прийшли на допомогу і жителям Петрівки, Старої Рудні. Приміром, у Старій Рудні тракторист Леонід не подивився на те, що неділя, що вихідний, а приїхав і працював зранку до повної темені, прочищаючи всі вулиці й провулочки.

Не простою була ситуація в Кучинівці, де, за словами старости Олени Недвіги, аж тридцять три вулиці і провулки загальною протяжністю 40 км. Але всю цю величезну площу заметів чистили працівники і спецтехніка СТОВ «Сновськсільгоспсервісу», де директором Іван Коваль, місцеві підприємці Михайло Булденко та Григорій Ващенко.

А в далекому від Сновська х.Руда допомогу півтора десяткам громадян надавав знаний землевласник Олександр Свідельський, техніка якого і вичистила, і розрівняла проїжджі частини вулиці. Низківку чистив підприємець Воловик. За словами старости цієї території Людмили Кривошей (входять до старостату ще й села Попільня, Шкробове, Радвине, Філонівка, Лютівка, Куропіївка, Привільне), ситуація в них складніша через те, що трактори, які їхали на допомогу з ЖЕД, зламалися і не змогли вчасно розгребти проблемні місця. До речі, в останніх чотирьох хуторах нині не лишилося нікого.

Однак, і снігову навалу, і перебої з електропостачанням, які занурюють у темряву, відсутність вигод наш народ ладен терпіти, якось витримувати в надії, що вони минуться з настанням миру. Очікування закінчення війни у людей настільки гостре й велике, що навіть не йде ні в які порівняння. Такої думки були всі наші респонденти, всі, з ким «променівці» розмовляли.

 

