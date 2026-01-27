Вихідні та увесь поточний тиждень залишалися й залишаються морозними і засніженими

Сновщину засніжило. На розчищенні доріг працює комунальна техніка,
техніка приватних підприємств та жителів громади. На це у бюджеті закладено
відповідні кошти.
У той же час влада не втомлюємося дякувати всім, хто допомагає прибирати вулиці від снігу безкоштовно, підприємцям, господарям, які мають для цього сили і можливості.
Староста Хотуницького старостинського округу Лариса Безручко від імені
жителів старостату говорить «Велике спасибі!» керівнику ПСП «Прогрес» Вадиму
Сорокіну, який протягом кількох років забезпечує своєчасну розчистку вулиць у
с.Хотуничі та с.Камка. Тракторист Віталій Романенко та Віктор Вовчок проводять
очистку снігу старанно та відповідально. А Володимир Корчака постійно слідкує,
щоб техніка вчасно виїхала на дороги.
Староста Новоборовицького старостинського округу Олена Анищенко
висловлює щиру вдячність Дмитру Рудику, який перший відгукнувся на допомогу у
боротьбі з засніженими вулицями та чистив їх у Нових Боровичах і Жоведі.
Особливу подяку адресує староста Олександру Веселому, який надав
потужний трактор для розчищення вулиць і дороги до Нових Борович. У зв’язку з
безпековою ситуацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області не
поспішає відправляти свою техніку на прикордоння, а люди опинилися у сніговому
полоні.
Люди і
техніка ПП «НиваІмпульс», яке представляють Олександр Веселий й Олексій
Савоста, прийшли на допомогу і жителям Петрівки, Старої Рудні. Приміром, у
Старій Рудні тракторист Леонід не подивився на те, що неділя, що вихідний, а
приїхав і працював зранку до повної темені, прочищаючи всі вулиці й провулочки.
Не простою
була ситуація в Кучинівці, де, за словами старости Олени Недвіги, аж тридцять
три вулиці і провулки загальною протяжністю 40 км. Але всю цю величезну площу
заметів чистили працівники і спецтехніка СТОВ «Сновськсільгоспсервісу», де
директором Іван Коваль, місцеві підприємці Михайло Булденко та Григорій
Ващенко.
А в далекому
від Сновська х.Руда допомогу півтора десяткам громадян надавав знаний
землевласник Олександр Свідельський, техніка якого і вичистила, і розрівняла
проїжджі частини вулиці. Низківку чистив підприємець Воловик. За словами
старости цієї території Людмили Кривошей (входять до старостату ще й села
Попільня, Шкробове, Радвине, Філонівка, Лютівка, Куропіївка, Привільне),
ситуація в них складніша через те, що трактори, які їхали на допомогу з ЖЕД,
зламалися і не змогли вчасно розгребти проблемні місця. До речі, в останніх
чотирьох хуторах нині не лишилося нікого.
Однак, і
снігову навалу, і перебої з електропостачанням, які занурюють у темряву,
відсутність вигод наш народ ладен терпіти, якось витримувати в надії, що вони
минуться з настанням миру. Очікування закінчення війни у людей настільки гостре
й велике, що навіть не йде ні в які порівняння. Такої думки були всі наші
респонденти, всі, з ким «променівці» розмовляли.
