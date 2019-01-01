РОЗЦІНКИ на послуги ТОВ «Промінь-Медіа» від 1 лютого 2019 р. (у грн, в т.ч. ПДВ)

Вітання від друзів, родичів (з розрахунку 10 см кв. – 30 грн):
40 см кв. (без фото) – 120 грн; 50 см кв. (з фото) –150 грн. ВІТАННЯ від організацій, підприємств, колективів (з розрахунку 10 см кв. – 48 грн): 40 см кв. (без фото) – 192 грн; 50 см кв. (з фото) – 240 грн.
Вітання в тематичній рамочці (весільна, дитяча, ювілейна, з розрахунку 10 см кв. – 30 грн): від друзів, родичів (80 см кв.) – 240 грн; від організацій, підприємств, колективів (80 кв.см) – 384 грн.
Розміщення будь-якого вітання на 1-й стор. оцінюється вдвічі дорожче.
Співчуття: від друзів, родичів, сусідів –150 грн; від організацій, підприємств, колективів – 240 грн.
Поминання від друзів, родичів (з розрахунку 10 см кв. – 30 грн): 40 см кв. (без фото) – 120 грн; 50 см кв. (з фото) –150 грн. Поминання від організацій, підприємств, колективів (з розрахунку 10 см кв. – 48 грн): 40 см кв. (без фото) – 192 грн; 50 см кв. (з фото) – 240 грн.
Некролог (80 см кв.) – 384 грн.
Лист-подяка: від родичів, друзів (40 см кв.) – 120 грн; від організацій, підприємств, колективів (40 см кв.) – 192 грн.
Доплата за фото до листа-подяки – 36 грн.
Оголошення, реклама для фізичних і юридичних осіб (на всіх сторінках, крім першої) з розрахунку 9,60 грн за 1 кв. см. Мінімальний модуль 5 см кв. (на Сновський район) – 48 грн. Мінімальний модуль 5 см кв. (Сновськ та Мена) – 98 грн. Мінімальний модуль 5 см кв. (Сновськ та Корюківка) – 90 грн. Мінімальний модуль 5 см кв. (Сновськ та Городня) – 90 грн. Мінімальний модуль 5 см кв. (на 4 райони) – 182 грн.
Оголошення про знайдені речі – безкоштовно.
Оголошення, реклама для фізичних і юридичних осіб на першій сторінці – 19,20 грн за 1 кв. см.
Знижка на всі оголошення та рекламу однакового змісту, починаючи з другого, подані в один день – 10%.
Статті інформаційного та іміджевого характеру: розміщені на будь-якій сторінці, крім першої, 1 см кв. – 6,60 грн; розміщені на першій сторінці за 1 кв.см – 13,20 грн.
Статті про висвітлення діяльності політичних партій та їх об`єднань: розміщені на будь-якій сторінці, крім першої, за 1 см кв. – 10,80 грн; розміщені на першій сторінці за 1 кв.см – 21,60 грн.
Статті про висвітлення діяльності органів влади всіх рівнів: розміщені на будь-якій сторінці, крім першої, за 1 см кв. – 8,40 грн; розміщені на першій сторінці за 1 кв.см – 16,80 грн.
Націнка 20% на всі публікації, оголошення, які друкуються на кольорових сторінках.
При замовленні публікацій в газету (для юридичних осіб) обов’язково потрібно надавати офіційний лист з гарантією про оплату, завірений печаткою. Для платників ПДВ (додатково) – копію свідоцтва платників податку.
40 см кв. (без фото) – 120 грн; 50 см кв. (з фото) –150 грн. ВІТАННЯ від організацій, підприємств, колективів (з розрахунку 10 см кв. – 48 грн): 40 см кв. (без фото) – 192 грн; 50 см кв. (з фото) – 240 грн.
Вітання в тематичній рамочці (весільна, дитяча, ювілейна, з розрахунку 10 см кв. – 30 грн): від друзів, родичів (80 см кв.) – 240 грн; від організацій, підприємств, колективів (80 кв.см) – 384 грн.
Розміщення будь-якого вітання на 1-й стор. оцінюється вдвічі дорожче.
Співчуття: від друзів, родичів, сусідів –150 грн; від організацій, підприємств, колективів – 240 грн.
Поминання від друзів, родичів (з розрахунку 10 см кв. – 30 грн): 40 см кв. (без фото) – 120 грн; 50 см кв. (з фото) –150 грн. Поминання від організацій, підприємств, колективів (з розрахунку 10 см кв. – 48 грн): 40 см кв. (без фото) – 192 грн; 50 см кв. (з фото) – 240 грн.
Некролог (80 см кв.) – 384 грн.
Лист-подяка: від родичів, друзів (40 см кв.) – 120 грн; від організацій, підприємств, колективів (40 см кв.) – 192 грн.
Доплата за фото до листа-подяки – 36 грн.
Оголошення, реклама для фізичних і юридичних осіб (на всіх сторінках, крім першої) з розрахунку 9,60 грн за 1 кв. см. Мінімальний модуль 5 см кв. (на Сновський район) – 48 грн. Мінімальний модуль 5 см кв. (Сновськ та Мена) – 98 грн. Мінімальний модуль 5 см кв. (Сновськ та Корюківка) – 90 грн. Мінімальний модуль 5 см кв. (Сновськ та Городня) – 90 грн. Мінімальний модуль 5 см кв. (на 4 райони) – 182 грн.
Оголошення про знайдені речі – безкоштовно.
Оголошення, реклама для фізичних і юридичних осіб на першій сторінці – 19,20 грн за 1 кв. см.
Знижка на всі оголошення та рекламу однакового змісту, починаючи з другого, подані в один день – 10%.
Статті інформаційного та іміджевого характеру: розміщені на будь-якій сторінці, крім першої, 1 см кв. – 6,60 грн; розміщені на першій сторінці за 1 кв.см – 13,20 грн.
Статті про висвітлення діяльності політичних партій та їх об`єднань: розміщені на будь-якій сторінці, крім першої, за 1 см кв. – 10,80 грн; розміщені на першій сторінці за 1 кв.см – 21,60 грн.
Статті про висвітлення діяльності органів влади всіх рівнів: розміщені на будь-якій сторінці, крім першої, за 1 см кв. – 8,40 грн; розміщені на першій сторінці за 1 кв.см – 16,80 грн.
Націнка 20% на всі публікації, оголошення, які друкуються на кольорових сторінках.
При замовленні публікацій в газету (для юридичних осіб) обов’язково потрібно надавати офіційний лист з гарантією про оплату, завірений печаткою. Для платників ПДВ (додатково) – копію свідоцтва платників податку.
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