Залишатися молодими душею

|Леонід та Катерина Рибальченки з онукою Лізою.
|Онук Богдан Соболь грає на тубі в оркестрі Почесної варти президентського полку в Києві.
У кожної сім`ї є свої традиції. Вони зміцнюють сімейні стосунки, роблять життя в колі рідних цікавим, насиченим, не буденним і залишають приємні спогади на довгі роки. Є свої родинні новорічні традиції і в родині Катерини та Леоніда РИБАЛЬЧЕНКІВ із Займища (колись це був Малий Щимель), про які вони розповіли «Променю».
- У нашому домі завжди людно, - усміхається господиня. – Друзі приходять у гості, онуки та діти постійно прові-дують. Ось і зараз внук Даніїл на вихідні приїхав з Чернігова, він навчається на 1-му курсі музичного училища.
До речі, Рибальченки - родина музикантів. І дідусь, і донька Леся, і хлопці-онуки своє життя присвятили музиці. Старший внук Богдан Соболь – гордість батьків та дідуся і бабусі - вже на 5-му курсі Київського інституту музики ім. Глієра, грає в оркестрі Почесної варти президентського полку. Він уже одружений, а святковий торт на весілля йому пекла і прикрашала бабуся Катя.
Берегиня родинного вогнища Катерина Юріївна нині на заслуженому відпочинку, тож часу вдосталь на приготування смачних страв. А внуки залюбки ними ласують.
Перед Різдвом у домі Рибальченків обов’язково збирається вся велика родина. За традицією господиня готує 12 пісних страв. Це смажена, солона чи варена риба, обов’язково пісний борщ, салати з пісним майонезом чи з олією, узвар. Особливо люблять всі млинці та вареники з пісною начинкою. Робить її Катерина Юріївна з відвареної квасолі, смажених грибів та зажарки з моркви і цибулі. Все це перемелюється на м’ясорубці і кладеться до млинців чи вареників.
Кутю господиня завжди готує з горіхами, родзинками та медом. Без маку, бо його в сім`ї не люблять. А це теж свого роду традиція.
Коли завершується піст, приходять колядники і щедрувальники, знову в домі накривається великий щедрий стіл.
Цікаво, що ялинку прикрашають вони завше тільки 31 грудня. І прибирають її після Водохреща.
- А 19 січня я обов’язково пірнаю в ополонку, - розповідає моя співрозмовниця. – І так уже років 8. Є бажання підтримати мене і в молодшого онука Даніїла, тож, можливо, в цьому році пірнемо разом.
У господарів є своя баня, паритися в якій це теж прекрасна традиція, причому дуже корисна для здоров’я.
- Якось мені одна жінка сказала: я себе відчуваю старою, навіть набагато старшою за свій вік. Мені стало лячно за неї... Літа нехай ідуть, наповнюються приємними спогадами і радістю, але душею треба залишатися молодими, – каже наостанок Катерина Юріївна. – Я себе почуваю значно молодшою на свій вік. І це, мабуть, найголовніше в житті, чого і всім бажаю!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора та з сімейного архіву Рибальченків
Рецепт від господині
Рисова каша
з сушеними яблуками
(для тих, хто не любить родзинок)
Склянку рису промити та відварити у двох склянках води. Додати цукор за смаком, масло 70-100 г, 1 яйце та півсклянки порізаних сушених яблук. Добре вимішати, скласти кашу в каструлю (або краще горщик) і поставити в духовку на 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!
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