четверг, 24 января 2019 г.

До Дня Соборності України

Цвіте калина при дорозі,
Підносить віти догори,
А Україну мою досі
Чатують грізно вороги…
Такими словами в дитячій бібліотеці розпочалась історична година
«В єднанні сила й міць держави», присвячена 100-літтю Соборності України, для учнів 9-б класу ЗОШ №1 (кл. керівник  С.В. Шадуйкіс). Згадали кіборга Донецького аеропорту, нашого земляка Юрія Костюченка, старшого 503-го окремого батальйону морської піхоти Максима Авдієнка.
 Під час бібліографічного огляду матеріалів, розміщених на тематичній виставці «І є держава Україна, і є її нескорений народ» бібліотекар звернула увагу присутніх на літературу, яка висвітлює боротьбу цілих поколінь українців за Соборність та Незалежність.
На заклик «Слава Україні!» пролунала дружна відповідь: «Героям Слава!»
Г.ГОЛУБЦОВА, бібліотекар
читального залу Сновської
 бібліотеки для дітей
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Як повідомила «Променю» бібліотекар Ірина Мартиненко (с.Нові Боровичі), з нагоди Дня Соборності в сільській книгозбірні пройшов історичний урок для дорослих на тему «Чуття єдиної родини». На заході присутні пригадали сторінки історії України з часів козацької доби і до сьогодення.  Хвилиною мовчання вшанували загиблих борців за незалежність нашої держави. Окремий виступ підготувала бібліотекар про 100-річчя з дня проголошення Акту Злуки  Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. 
Автор: на

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