Тетяна Васильченко, державний нотаріус: «Змінився розмір адмінзбору»

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
встановлено новий розмір прожиткового мінімуму з 1 січня 2019 року і, зокрема, ставка прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі 1921 грн. У зв’язку з цим змінено розміри плати (адмінзбору) за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Адмінзбір за державну реєстрацію прав об’єктів нерухомого майна у результаті вчинення нотаріальної дії становить 190 грн; за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника – 80 грн; за отримання інформації з Державного реєстру прав адвокатами, нотаріусами (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав – 80 грн.
встановлено новий розмір прожиткового мінімуму з 1 січня 2019 року і, зокрема, ставка прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі 1921 грн. У зв’язку з цим змінено розміри плати (адмінзбору) за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Адмінзбір за державну реєстрацію прав об’єктів нерухомого майна у результаті вчинення нотаріальної дії становить 190 грн; за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника – 80 грн; за отримання інформації з Державного реєстру прав адвокатами, нотаріусами (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав – 80 грн.
Комментариев нет:
Отправить комментарий