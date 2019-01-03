Розчистка доріг – триває

За словами заступника міського голови Сергія Силенка, третього січня спецтехніка міськради вже почала роботу о 2-ій годині ночі. А все задля розчистки наших тротуарів і вулиць від снігових заметів.
Мені подумалося: це ж о котрій годині треба прокидатися трактористам? Але вони все розуміють і покладені завдання намагаються виконувати вправно. Звісно, усім не догодиш! Є й такі громадяни, котрі після наваленого трактором до порогу, до хвіртки, замість того, щоб взяти лопату і поправити, відразу скаржаться у всі інстанції, телефонують до редакції! Іноді на іншому кінці дроту таке можна почути, що й повторити соромно!
Отже, основний тягар навантажень по розчистці снігу взяли на себе комунальники. Це їхній прямий обов’язок. Виручав придбаний МАЗ-700, грейдер, два МТЗ-82.1, навіть «китайчик». Це у четвер вранці я зустріла його на вулиці Шевченка – їздив тротуарами, аби забезпечити пішоходам і легеньку ходу, і гарний настрій.
У селах ситуацію вирівнюють приватні підприємці, керівники сільгосппідприємств, депутати – Григорій Божок, Олександр Веселий, Михайло Булденко, Сергій Скоробогатько, Вадим Сорокін, Володимир Жолобецький, інші добродійники.
Певна річ, до ідилії у цьому питанні, як до неба! І можна назвати купу прикладів, коли у віддалених хуторах, провулках і вуличках не те, що автівкою проїхати, ногою ступити важко. До речі, таке є усюди, бо відразу перейти на європейські рейки господарювання ой як складно! Економіка інша. Соціальний захист. Ментальність. А географічно ми ж і є Європа!
Тим часом сніг продовжує падати. Пухкий, гладенький, обдаровуючи нас одним із тих необхідних атрибутів, який має нести Різдво. Яке ж воно без білої ковдри, морозяного мережива на вікнах?
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото Олександра ВАРУШІ
Мені подумалося: це ж о котрій годині треба прокидатися трактористам? Але вони все розуміють і покладені завдання намагаються виконувати вправно. Звісно, усім не догодиш! Є й такі громадяни, котрі після наваленого трактором до порогу, до хвіртки, замість того, щоб взяти лопату і поправити, відразу скаржаться у всі інстанції, телефонують до редакції! Іноді на іншому кінці дроту таке можна почути, що й повторити соромно!
Отже, основний тягар навантажень по розчистці снігу взяли на себе комунальники. Це їхній прямий обов’язок. Виручав придбаний МАЗ-700, грейдер, два МТЗ-82.1, навіть «китайчик». Це у четвер вранці я зустріла його на вулиці Шевченка – їздив тротуарами, аби забезпечити пішоходам і легеньку ходу, і гарний настрій.
У селах ситуацію вирівнюють приватні підприємці, керівники сільгосппідприємств, депутати – Григорій Божок, Олександр Веселий, Михайло Булденко, Сергій Скоробогатько, Вадим Сорокін, Володимир Жолобецький, інші добродійники.
Певна річ, до ідилії у цьому питанні, як до неба! І можна назвати купу прикладів, коли у віддалених хуторах, провулках і вуличках не те, що автівкою проїхати, ногою ступити важко. До речі, таке є усюди, бо відразу перейти на європейські рейки господарювання ой як складно! Економіка інша. Соціальний захист. Ментальність. А географічно ми ж і є Європа!
Тим часом сніг продовжує падати. Пухкий, гладенький, обдаровуючи нас одним із тих необхідних атрибутів, який має нести Різдво. Яке ж воно без білої ковдри, морозяного мережива на вікнах?
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото Олександра ВАРУШІ
Комментариев нет:
Отправить комментарий