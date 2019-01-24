Вогнеборець та поліцейський – професії мужніх

Розпочато відбір кандидатів на вступ до вищих навчальних закладів цивільного захисту (Національного університету цивільного захисту України (м.Харків); Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля (м.Черкаси); Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Львів); Вищого професійного училища ЛДУБЖД (м.Вінниця), які здійснюють підготовку фахівців зі спеціальностей «пожежна безпека», «цивільний захист», «психологія» та інші.
Отримати більш детальну інформацію про навчальні заклади, умови вступу до них можна на їхніх сайтах та за телефонами пожежно-рятувальної частини 2-14-61 та 2-14-60.
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А в ГУНП в Чернігівській області оголошено конкурс на вакантну посаду дільничного офіцера поліції Сновського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області (конкурс триває з 08.01.2019 до 06.02.2019). Особи, які виявили бажання взяти участь в конкурсі, будуть проходити реєстрацію онлайн на сайті. За інформацією звертайтеся за тел. (097)6768140.
Режим роботи сектора відбору та проведення атестування поліцейських по прийому документів та надання інформації з 09.00 до 17.00 щодня, окрім вихідних та святкових днів, за адресою: м.Чернігів, вул. Шевченка, 116-а, на базі Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції. Довідки за тел.: 050-464-70-20; 3-81-23.
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