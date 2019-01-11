Вміють і працювати, і відпочивати

Уже три роки завклубом у Заріччі працює молода й енергійна Юлія Савоста (на фото). Дівчина місцева, з багатодітної родини, у якій всі співають. Сестри Юлії і досі їздять у село, допомагають готувати їй концерти і виступають. Донька Юлії – другокласниця Саша теж уже співає на сільській сцені.
Приміщення сільського клубу, збудованого за часів радянської влади, давно в аварійному стані (як, мабуть, і в усіх селах району). Будівля потребує капітального ремонту, але це занадто дороге задоволення.
– 11 років я сама пропрацювала завклубом, коли головою сільради був В.І.Тупиця, - розповідає в.о. старости Наталія Дворник. – Потім минуло ще 8 років, але на ремонт клубу грошей ніхто не виділяв. Сходи села та святкові концерти почали проводити у залі засідань сільради. Але ж там занадто тісно. Тому в листопаді 2017 року виникла думка переобладнати приміщення закритої школи під клуб.
Ідеєю загорілися і роботи розпочали. Довелося прорубати стіну, щоб в сусідніх кімнатах зробити сцену і гримерну, а у великій – глядацький зал. Робили все власноруч і завклубом, і в.о. старости, допомагали їм їхні чоловіки, небайдужі жителі села. Облаштували ще й кімнату відпочинку, де стоїть тенісний стіл. Поклеїли шпалери, вісім банок фарби виділила начальник відділу культури і туризму Наталія Добненко, у борг набрали штор, деякі тюлі з дому поприносили.
Наближалась зима, тож постало питання про опалення. Завдяки секретарю міськради (вона ж і депутат по Заріччю) Наталії Самойловій вдалося домовитися в.о. старости Наталії Дворник про передачу булерьяна із закритого клубу у Михайлівці. Так у приміщенні стало тепло і комфортно. А вже 30 грудня 2017-го відбулося відкриття нового клубу новорічним концертом.
– Тепер тут просторо, зручно всім, - розповідає Юлія Леонтіївна. – Нинішнє новорічне свято відзначали теж тут, зібралося понад 40 глядачів. Були в нас і пісні, і конкурси, і Дід Мороз із Снігуронькою. Хороші подарунки дітям передав Вадим Сорокін, який обробляє зарічанські землі.
Сценарії і пісні шукає Юлія Савоста в Інтернеті. На подвір’ї в центрі села, між клубом і сільрадою, прикрасили ялинку. А ще працівники культури разом з в.о. старости та депутатами традиційно вітатимуть з новорічними святами жителів Заріччя, співаючи щедрівки в кожній оселі.
Для літніх свят облаштована сцена під відкритим небом. Є в клубі колонка, придбана за депутатські кошти. Але цього не достатньо, каже працівник культури в один голос з в.о. старости. Хотілося б мати новий сучасний музичний центр з мікрофонами. Адже при клубі діє співочий колектив «Зарічанський батальйон» (на фото), який побував зі своїми виступами у Старих Боровичах, Старій Рудні, Смячі і навіть у Конотопі на Городнянщині. Сценічні костюми шили жінки самі.
Про таких кажуть: «Вміють і працювати, і відпочивати». Не бояться активісти Заріччя ні домашньої роботи, ні роботи на благо села. А з таким організатором, як Юлія Савоста, завжди готові влаштовувати нові й нові концерти.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора та з архіву
«Зарічанського батальйону»
Приміщення сільського клубу, збудованого за часів радянської влади, давно в аварійному стані (як, мабуть, і в усіх селах району). Будівля потребує капітального ремонту, але це занадто дороге задоволення.
– 11 років я сама пропрацювала завклубом, коли головою сільради був В.І.Тупиця, - розповідає в.о. старости Наталія Дворник. – Потім минуло ще 8 років, але на ремонт клубу грошей ніхто не виділяв. Сходи села та святкові концерти почали проводити у залі засідань сільради. Але ж там занадто тісно. Тому в листопаді 2017 року виникла думка переобладнати приміщення закритої школи під клуб.
Ідеєю загорілися і роботи розпочали. Довелося прорубати стіну, щоб в сусідніх кімнатах зробити сцену і гримерну, а у великій – глядацький зал. Робили все власноруч і завклубом, і в.о. старости, допомагали їм їхні чоловіки, небайдужі жителі села. Облаштували ще й кімнату відпочинку, де стоїть тенісний стіл. Поклеїли шпалери, вісім банок фарби виділила начальник відділу культури і туризму Наталія Добненко, у борг набрали штор, деякі тюлі з дому поприносили.
Наближалась зима, тож постало питання про опалення. Завдяки секретарю міськради (вона ж і депутат по Заріччю) Наталії Самойловій вдалося домовитися в.о. старости Наталії Дворник про передачу булерьяна із закритого клубу у Михайлівці. Так у приміщенні стало тепло і комфортно. А вже 30 грудня 2017-го відбулося відкриття нового клубу новорічним концертом.
– Тепер тут просторо, зручно всім, - розповідає Юлія Леонтіївна. – Нинішнє новорічне свято відзначали теж тут, зібралося понад 40 глядачів. Були в нас і пісні, і конкурси, і Дід Мороз із Снігуронькою. Хороші подарунки дітям передав Вадим Сорокін, який обробляє зарічанські землі.
Сценарії і пісні шукає Юлія Савоста в Інтернеті. На подвір’ї в центрі села, між клубом і сільрадою, прикрасили ялинку. А ще працівники культури разом з в.о. старости та депутатами традиційно вітатимуть з новорічними святами жителів Заріччя, співаючи щедрівки в кожній оселі.
Для літніх свят облаштована сцена під відкритим небом. Є в клубі колонка, придбана за депутатські кошти. Але цього не достатньо, каже працівник культури в один голос з в.о. старости. Хотілося б мати новий сучасний музичний центр з мікрофонами. Адже при клубі діє співочий колектив «Зарічанський батальйон» (на фото), який побував зі своїми виступами у Старих Боровичах, Старій Рудні, Смячі і навіть у Конотопі на Городнянщині. Сценічні костюми шили жінки самі.
Про таких кажуть: «Вміють і працювати, і відпочивати». Не бояться активісти Заріччя ні домашньої роботи, ні роботи на благо села. А з таким організатором, як Юлія Савоста, завжди готові влаштовувати нові й нові концерти.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора та з архіву
«Зарічанського батальйону»
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