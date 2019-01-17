Бог один, і кожен може іти до нього через ту церкву, яку він обере собі сам

У вівторок у райдержадміністрації відбувся «круглий стіл» за ініціативи голови РДА Валерія Радібеди. Тема зібрання - надання Україні Указу Вселенського Патріарха щодо автономії Православної церкви України (Томосу ) та ситуація на Сновщині, пов’язана з цією подією.
На захід запросили представників різних автокефалій (у районі зареєстровано аж 28 конфесій), громадських організацій, міськради та райдержадміністрації. У роботі «круглого столу» взяли участь настоятель Свято-Миколаївського Всецариці Храму, благочинний церков району УПЦ МП о.Павло, староста релігійної громади Свято-Преображенської парафії м.Сновськ Чернігівської Епархії ПЦУ Андрій Сильченко, представник парафії Непорочного Серця Пресвятої Діви Марії Римсько-Католицької Церкви в Україні Ганна Гукун.
Заступник голови РДА Володимир Карпенко зазначив, що хоч церква і відділена від держави, але вона має значний вплив на думку громадян, на культурний і духовний розвиток держави вцілому. До цього часу в нашому районі зажди було толерантне спілкування між різними конфесіями. Тож всі присутні висловили сподівання і на подальше мирне співіснування релігійних об’єднань.
«Україна відбулася як незалежна держава, тож логічно щоб і церква у неї була своя, а не Московського патріархату. Тому я підтримую в цьому напрямку дії Президента, і повністю підтримую Томас, - зазначив Олег Хасенко. - Особисто я тільки за толерантне спілкування між різними конфесіями. Проте священик у першу чергу має бути порадник, а не політик».
За пропозицією начальник відділу культури і туризму міськради Наталія Добненко на «круглому столі» утворили ініціативну групу з метою проведення інформаційно-просвітницьких заходів з висвітлення релігійного життя району. До неї увійшли представники присутніх на «круглому столі» конфесій та громадської організації «Українське покоління».
Пройде час і люди самі добровільно вирішать, коли перейменовувати церкву. Всі учасники зібрання зійшлися на думці, що кожен може іти до Бога через ту церкву, яку обере для себе сам. Одне треба усвідомити, що ні заїжджі радикально налаштовані громадяни, ні чиновники, ні політики, ні хто інший примусово не має це робити. Україна – правова держава, і ми маємо жити за Конституцією.
Лариса МАРТИНЕНКО
Стаття 35 Конституції України. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
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