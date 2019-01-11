Роботою пересувної пошти задоволені

–Роботою пересувного поштового відділення, яке приїжджає у село по п’ятницях, у Заріччі люди задоволені. Прикро, що через реформу місцева листоноша Надія Литвиненко залишилася без роботи, але до нової – Оксани Воробей люди вже звикли. Вона швидко вивчила адреси селян і свій об’єм роботи, - розповідає в.о. старости Наталія Дворник.
У приміщенні сільради для листоноші з Корюківки виділили окремий стіл, завжди запропонують зігрітися чаєм з дороги. Тут Оксана Петрівна приймає платежі, передплачує і роздає газети, а потім разом з водієм їде по селу доставляти пенсії.
Ніна Митрофанівна Савоста (на фото справа) давно на заслуженому відпочинку. У день, коли ми завітали до Заріччя, вона серед інших своїх земляків теж прийшла на зустріч з листоношею. Скаржилася, що хотілося б більше газет передплачувати, та стали вони занадто дорогі у порівнянні з пенсією і мізерною добавкою до неї.
Сподіваємося, що ситуація в країні покращиться, і люди старшого покоління матимуть змогу читати газети, адже Інтернет - це для більш молодшого покоління, та й в селі він майже недоступний.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
У приміщенні сільради для листоноші з Корюківки виділили окремий стіл, завжди запропонують зігрітися чаєм з дороги. Тут Оксана Петрівна приймає платежі, передплачує і роздає газети, а потім разом з водієм їде по селу доставляти пенсії.
Ніна Митрофанівна Савоста (на фото справа) давно на заслуженому відпочинку. У день, коли ми завітали до Заріччя, вона серед інших своїх земляків теж прийшла на зустріч з листоношею. Скаржилася, що хотілося б більше газет передплачувати, та стали вони занадто дорогі у порівнянні з пенсією і мізерною добавкою до неї.
Сподіваємося, що ситуація в країні покращиться, і люди старшого покоління матимуть змогу читати газети, адже Інтернет - це для більш молодшого покоління, та й в селі він майже недоступний.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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