26 грудня о 15 год. 38 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с.Смяч. Власник - 1947 р.н., пенсіонер.
Причина – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогнем знищено дах та перекриття, пошкоджено стіни на площі 10 м кв. На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м. Сновськ).
Завдяки вчасному виявленню, оперативним діям місцевих мешканців (до прибуття караулу гасили пожежу) та професійних вогнеборців її було ліквідовано та не допущено поширення полум’я на житловий будинок та господарчу будівлю.
30 грудня о 19 год. 28 хв. надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с.Рогізки. Власник - 1959 р.н., тимчасово непрацюючий.
Ймовірна причина – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогнем пошкоджено стіни та підлога на площі 12 м кв. Врятовано 1 житловий будинок на суму 30 тис. грн.
На гасіння пожежі залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ) та пожежна команда СТОВ «Щорссільгоспсервіс» с.Рогізки.
31 грудня надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в м.Сновськ. Власник - 1987 р.н. Ймовірна причина – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогнем знищено дах та 20 м кв. перекриття, пошкоджено перекриття по всій площі.
На гасіння залучався 2 караул 8 ДПРЧ (м. Сновськ).
Слід відзначити, що гасіння ускладнювалося тим, що люки пожежних гідрантів не очищені (завалені снігом), напір вуличного пожежного гідранту по вул. Лермонтова,26 слабкий.
Р.СИЛЕНКО,
начальник пожежно-рятувальної частини
Причина – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогнем знищено дах та перекриття, пошкоджено стіни на площі 10 м кв. На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м. Сновськ).
Завдяки вчасному виявленню, оперативним діям місцевих мешканців (до прибуття караулу гасили пожежу) та професійних вогнеборців її було ліквідовано та не допущено поширення полум’я на житловий будинок та господарчу будівлю.
30 грудня о 19 год. 28 хв. надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с.Рогізки. Власник - 1959 р.н., тимчасово непрацюючий.
Ймовірна причина – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогнем пошкоджено стіни та підлога на площі 12 м кв. Врятовано 1 житловий будинок на суму 30 тис. грн.
На гасіння пожежі залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ) та пожежна команда СТОВ «Щорссільгоспсервіс» с.Рогізки.
31 грудня надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в м.Сновськ. Власник - 1987 р.н. Ймовірна причина – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогнем знищено дах та 20 м кв. перекриття, пошкоджено перекриття по всій площі.
На гасіння залучався 2 караул 8 ДПРЧ (м. Сновськ).
Слід відзначити, що гасіння ускладнювалося тим, що люки пожежних гідрантів не очищені (завалені снігом), напір вуличного пожежного гідранту по вул. Лермонтова,26 слабкий.
Р.СИЛЕНКО,
начальник пожежно-рятувальної частини
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