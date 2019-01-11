Крали велосипеди, телефони

1 січня до чергової частини Сновського ВП надійшла заява від мешканця міста про те, що в кінці жовтня 2018 року біля магазину «Надія» м.Сновськ невідома особа викрала його велосипед марки «Україна».
2 січня надійшла заява до РУ про те, що наприкінці листопада в приміщенні котельні кафе «Вітамінка» заявник виявив крадіжку свого мобільного телефона марки «Сігма».
3 січня надійшла заява про те, що в с.Чепелів невідома особа з будинку заявника здійснила крадіжку мобільного телефона «Нокія» та фотоапарата.
7 січня надійшло повідомлення про те, що в с.Петрівка невідома особа розбила скло в будинку та викрала спортивний тренажер.
Д.БОБРОВНИК,начальник Сновського
відділення поліції, майор поліції
2 січня надійшла заява до РУ про те, що наприкінці листопада в приміщенні котельні кафе «Вітамінка» заявник виявив крадіжку свого мобільного телефона марки «Сігма».
3 січня надійшла заява про те, що в с.Чепелів невідома особа з будинку заявника здійснила крадіжку мобільного телефона «Нокія» та фотоапарата.
7 січня надійшло повідомлення про те, що в с.Петрівка невідома особа розбила скло в будинку та викрала спортивний тренажер.
Д.БОБРОВНИК,начальник Сновського
відділення поліції, майор поліції
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