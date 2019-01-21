понедельник, 21 января 2019 г.

Із хлібом-сіллю, радістю й любов’ю

Яка б нас недоля в житті не морила,
Завжди пам’ятаймо 
свій Сіверський край,
У єдності й злагоді наша стосила
І неба високого сонячні крила,
І щастя людського незборний розмай.





Ці ліричні рядки стали  епіграфом щорічного, двадцять третього за ліком,  зібрання Чернігівського земляцтва, яке проходило у Києві, в Міжнародному виставковому центрі.  У програмі цього популярного заходу були вшанування хвилиною мовчання героїв АТО (серед яких і наші - Максим Авдієнко та Юрій Костюченко), огляд фотовиставки з історії земляцтва, виставки картин із колекції обласного художнього музею ім. Григорія Галагана, привітання професійних та аматорських колективів Чернігівщини, традиційні зустрічі  «по куренях».
Відкривав столичні урочистості голова Ради земляцтва Віктор Ткаченко.
А далі офіціоз вдало перемішувався із виступами почесних гостей, у числі яких були голова Чернігівської ОДА Олександр Мисник, заступник голови обласної ради Валентин Мельничук, інші відомі особистості Сіверського краю – письменники і наукові діячі, депутати і політики, словом, ті, хто доклав творчих зусиль і надав матеріальну допомогу для організації і проведення  цього великого культурного заходу.
Сновську делегацію очолювали голови ОТГ й РДА Олександр Медведьов та Валерій Радібеда. 
Координатором, безпосереднім втілювачем  ідеї цієї поїздки була наша чарівна староборовлянка, а наразі авторитетна киянка Лариса Моцар. Нагадаю, що Лариса Володимирівна вже декілька років поспіль очолює сновське відділення земляцтва у Києві.  Сказати «очолює» - нічого не сказати. Адже це завдяки її горінню й пошуку, нестримній енергії, вмінню  запалювати на роботу інших людей, наш курінь вигравав усіма барвами краси, а сама вона була в епіцентрі всього святкового сценарію, поруч із першими особами, поруч із нами.
Як сердечно поставилася вона  до запрошення усіх, кого могла запросити, як постаралася, аби всі почувалися, як удома. А все, зрештою, так і було, і всі – силою своєї любові та доброти – зробили цю поїздку, цю знаменну зустріч незабутньою. Багатою на приємні події виявилася вона, насичена просвітництвом, всебічним розвитком і духовною єдністю.

На знімках: біля сновського куреня із земляками.
На фото: очільниця Сновського відділення земляцтва у Києві Лариса Моцар (у центрі)  з керівниками громади та району,
іншими  учасниками зібрання.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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