Із хлібом-сіллю, радістю й любов’ю

Яка б нас недоля в житті не морила,
Завжди пам’ятаймо
свій Сіверський край,
У єдності й злагоді наша стосила
І неба високого сонячні крила,
І щастя людського незборний розмай.
Ці ліричні рядки стали епіграфом щорічного, двадцять третього за ліком, зібрання Чернігівського земляцтва, яке проходило у Києві, в Міжнародному виставковому центрі. У програмі цього популярного заходу були вшанування хвилиною мовчання героїв АТО (серед яких і наші - Максим Авдієнко та Юрій Костюченко), огляд фотовиставки з історії земляцтва, виставки картин із колекції обласного художнього музею ім. Григорія Галагана, привітання професійних та аматорських колективів Чернігівщини, традиційні зустрічі «по куренях».
Відкривав столичні урочистості голова Ради земляцтва Віктор Ткаченко.
Сновську делегацію очолювали голови ОТГ й РДА Олександр Медведьов та Валерій Радібеда.
Координатором, безпосереднім втілювачем ідеї цієї поїздки була наша чарівна староборовлянка, а наразі авторитетна киянка Лариса Моцар. Нагадаю, що Лариса Володимирівна вже декілька років поспіль очолює сновське відділення земляцтва у Києві. Сказати «очолює» - нічого не сказати. Адже це завдяки її горінню й пошуку, нестримній енергії, вмінню запалювати на роботу інших людей, наш курінь вигравав усіма барвами краси, а сама вона була в епіцентрі всього святкового сценарію, поруч із першими особами, поруч із нами.
Як сердечно поставилася вона до запрошення усіх, кого могла запросити, як постаралася, аби всі почувалися, як удома. А все, зрештою, так і було, і всі – силою своєї любові та доброти – зробили цю поїздку, цю знаменну зустріч незабутньою. Багатою на приємні події виявилася вона, насичена просвітництвом, всебічним розвитком і духовною єдністю.
На знімках: біля сновського куреня із земляками.
На фото: очільниця Сновського відділення земляцтва у Києві Лариса Моцар (у центрі) з керівниками громади та району,
іншими учасниками зібрання.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий